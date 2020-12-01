Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на криптовалюты
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение в российское законодательство норм налогообложения в сфере криптовалют с 1 января 2021 года.
В частности, в Налоговый кодекс будут внесены изменения, признающие цифровую валюту имуществом. Все доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ.
Законопроект также предусматривает возможность для налоговых органов требовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались для осуществления операций с криптовалютой, сообщает РИА Новости.
Также отмечается, что граждане, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, а также об обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний за год превысит 600 тысяч рублей.
За несообщение в установленный срок о получении права распоряжаться криптовалютой и отчета об операциях предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом за представление недостоверных сведений в отчете об операциях с криптовалютой штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм (поступлений криптовалюты или суммы списания криптовалюты, в том числе через третьих лиц).
В случае неуплаты или неполной уплаты налога на криптовалюту, штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ну во первых биткоин изобрёл японец Сатоши, очень давно. Хотя многие считают, что это не реальный человек. У него есть виртуальный кошелёк на котором уже находится 900,000 биткоинов, из за 10 лет он ни разу не был тронут. Кто на самом деле создал биткоины и для чего, никто не знает. Может быть это сионисты готовят мир к краху доллара.
Если вы не в курсе, то в первое время была возможность не майнить биткоины а генерировать их. И я знаю одного клоуна который нагенерил их немало, ещё лет 10 назад.
И фактически подрывает финансовые системы стран, так как технически то фальшивомонетничество.
--
уфффф...
вы бы писали про то в чем разбираетесь..
криптовалюты дают вам Свободу, которой у вас никогда не было.
фальшивомонетчество - ГДЕ? Кагал когда либо печатал Биткойн?
Государство НЕ имеет Никакого отношения к криптовалютам - Вообще.
Еси бы Мы спрашивали рарешение у этих Фашистов - Биткойн даже не пояился бы на свет..
в данном случае, мишуськин выполняет Приказ из сша.
потому что американские ивреи хором кричат весь прошлый год, что рф де не запрещает и не контролирует Биткойн - это Подрывает Доллар и Политику Санкций сша..
иными словами, премьер министр рф выступает Агентом иностранного Государства.
однако само по себе это действо Кагала происходящее на глазах интересно по другим причинам.
Биткойн - это Информация.
то есть мишуськин пытается обложить Конфискациями ИНФОРМАЦИЮ.. которой обмениваются думающие что они "свободны" граждане рф..
что будет дальше - Конфискации за воздух, за солнечный свет?
или может за каждое сказанное слово?
Особо интересно хотелось бы знать, а как чиновники собрались контролировать крипто валюты? Чем они хороши, их можно пересылать по мылу в зашифрованном виде, передать с гаджета на гаджет, или просто на флешке. Выловить их в сети нереально. Вирусы даже не могут блокировать уже четверть века! А крипто валюту обкладывать налогами собрались!
Крпито валюта создаёт параллельный чёрный рынок, который как раз никакими чиновниками не контролируется! И фактически подрывает финансовые системы стран, так как технически то фальшивомонетничество.
Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння.