Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на криптовалюты

21:28 1.12.2020

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение в российское законодательство норм налогообложения в сфере криптовалют с 1 января 2021 года.

В частности, в Налоговый кодекс будут внесены изменения, признающие цифровую валюту имуществом. Все доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ.

Законопроект также предусматривает возможность для налоговых органов требовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались для осуществления операций с криптовалютой, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что граждане, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, а также об обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний за год превысит 600 тысяч рублей.

За несообщение в установленный срок о получении права распоряжаться криптовалютой и отчета об операциях предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом за представление недостоверных сведений в отчете об операциях с криптовалютой штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм (поступлений криптовалюты или суммы списания криптовалюты, в том числе через третьих лиц).

В случае неуплаты или неполной уплаты налога на криптовалюту, штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога.