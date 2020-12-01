Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на криптовалюты

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение в российское законодательство норм налогообложения в сфере криптовалют с 1 января 2021 года.

В частности, в Налоговый кодекс будут внесены изменения, признающие цифровую валюту имуществом. Все доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ.

Законопроект также предусматривает возможность для налоговых органов требовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались для осуществления операций с криптовалютой, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что граждане, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, а также об обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний за год превысит 600 тысяч рублей.

За несообщение в установленный срок о получении права распоряжаться криптовалютой и отчета об операциях предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом за представление недостоверных сведений в отчете об операциях с криптовалютой штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм (поступлений криптовалюты или суммы списания криптовалюты, в том числе через третьих лиц).

В случае неуплаты или неполной уплаты налога на криптовалюту, штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 01:17
    Гость: ABCD

    ну во первых биткоин изобрёл японец Сатоши, очень давно. Хотя многие считают, что это не реальный человек. У него есть виртуальный кошелёк на котором уже находится 900,000 биткоинов, из за 10 лет он ни разу не был тронут. Кто на самом деле создал биткоины и для чего, никто не знает. Может быть это сионисты готовят мир к краху доллара.
    Если вы не в курсе, то в первое время была возможность не майнить биткоины а генерировать их. И я знаю одного клоуна который нагенерил их немало, ещё лет 10 назад.

  2. 02.12.2020, 00:43
    Гость: gvozd

    И фактически подрывает финансовые системы стран, так как технически то фальшивомонетничество.
    --
    уфффф...
    вы бы писали про то в чем разбираетесь..
    криптовалюты дают вам Свободу, которой у вас никогда не было.
    фальшивомонетчество - ГДЕ? Кагал когда либо печатал Биткойн?
    Государство НЕ имеет Никакого отношения к криптовалютам - Вообще.
    Еси бы Мы спрашивали рарешение у этих Фашистов - Биткойн даже не пояился бы на свет..
    в данном случае, мишуськин выполняет Приказ из сша.
    потому что американские ивреи хором кричат весь прошлый год, что рф де не запрещает и не контролирует Биткойн - это Подрывает Доллар и Политику Санкций сша..
    иными словами, премьер министр рф выступает Агентом иностранного Государства.
    однако само по себе это действо Кагала происходящее на глазах интересно по другим причинам.
    Биткойн - это Информация.
    то есть мишуськин пытается обложить Конфискациями ИНФОРМАЦИЮ.. которой обмениваются думающие что они "свободны" граждане рф..
    что будет дальше - Конфискации за воздух, за солнечный свет?
    или может за каждое сказанное слово?

  3. 01.12.2020, 22:32
    Гость: ABCD

    Особо интересно хотелось бы знать, а как чиновники собрались контролировать крипто валюты? Чем они хороши, их можно пересылать по мылу в зашифрованном виде, передать с гаджета на гаджет, или просто на флешке. Выловить их в сети нереально. Вирусы даже не могут блокировать уже четверть века! А крипто валюту обкладывать налогами собрались!
    Крпито валюта создаёт параллельный чёрный рынок, который как раз никакими чиновниками не контролируется! И фактически подрывает финансовые системы стран, так как технически то фальшивомонетничество.

  4. 01.12.2020, 22:12
    Гость: Козьма Прутков о премьер министре

    Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння.

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