Мишустин подписал постановления для стабилизации на рынке продовольствия

12:20 15.12.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия, пишет РИА Новости.

Отмечается, что данные постановления закрепляют решения, принятые по поручению президента для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Так, одно из постановлений касается специальных соглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями.

"Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло", — отмечается в сообщении.

Соглашения будут действовать до конца марта, следить за их исполнением будет Федеральная налоговая служба.

Кроме того, правительство установило тарифную квоту на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт зерновых в объемах более 17,5 миллиона тонн будет облагаться пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости этой продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. В пределах квоты для ржи, ячменя и кукурузы установлена нулевая пошлина, а для пшеницы — 25 евро за тонну.

Вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб.