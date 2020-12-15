Мишустин подписал постановления для стабилизации на рынке продовольствия

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия, пишет РИА Новости

Отмечается, что данные постановления закрепляют решения, принятые по поручению президента для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Так, одно из постановлений касается специальных соглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями.

"Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло", — отмечается в сообщении.

Соглашения будут действовать до конца марта, следить за их исполнением будет Федеральная налоговая служба.

Кроме того, правительство установило тарифную квоту на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт зерновых в объемах более 17,5 миллиона тонн будет облагаться пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости этой продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. В пределах квоты для ржи, ячменя и кукурузы установлена нулевая пошлина, а для пшеницы — 25 евро за тонну.

Вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2020, 20:05
    Гость: до сих пор не дошло?

    Перестройку затевали не для твоего блага,а для того чтобы кучка негодяев безнаказанно присвоила колоссальные богатства,накопленные всем народом в 20 веке.

  2. 15.12.2020, 19:29
    Гость: Пришли к советским методам

    О, вы ещё и антисоветчик!
    Тут вам не там и там вам не здесь.
    Прям не угодишь на вас.

    А ничего, что в Германии государство регулирует и контролирует до 40% всех цен промышленных и потребительских товаров и услуг, при этом оно субсидирует муниципальное жилищное строительство, что в итоге позволяет правительству активно влиять на динамику цен и держать под контролем инфляцию.

  3. 15.12.2020, 19:23
    Гость: Ять!!!

    Для чего перестройку затевали? Ради рыночной экономики для процветания страны и на благо народа! Где процветание? Где благо? Нету! Вертайте взад!!!

  5. 15.12.2020, 18:10
    Гость: Евгений В

    В СССР продавалось настоящее оливковое масло в 5 литровых металлических банках вполне по доступной цене. В РФ оно стало очень дорогим, да еще московского разлива, но все же купил бутылку, половина уже почти год стоит из-за отсутствия спроса.

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