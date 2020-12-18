ЦБ не поддерживает заморозку цен на продуты

22:04 18.12.2020

Решение о заморозке цен на продукты было принято преждевременно. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«ЦБ не поддерживает административных мер по сдерживанию инфляции — это крайняя мера, когда нет рыночных механизмов. Необходим постоянный механизм сглаживания цен на некоторые продукты питания, в том числе сахар и масло», — приводит слова Набиуллиной Ura.ru. По ее словам, заморозку и регулирование цен должны были применять только по истечении всех экономических мер.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил, что цены на сахар снизят до 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло до 110 рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал не увлекаться заморозкой цен на продукты. Он подчеркнул, что меры несут кратковременный характер.