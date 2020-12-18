ЦБ не поддерживает заморозку цен на продуты
Решение о заморозке цен на продукты было принято преждевременно. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«ЦБ не поддерживает административных мер по сдерживанию инфляции — это крайняя мера, когда нет рыночных механизмов. Необходим постоянный механизм сглаживания цен на некоторые продукты питания, в том числе сахар и масло», — приводит слова Набиуллиной Ura.ru. По ее словам, заморозку и регулирование цен должны были применять только по истечении всех экономических мер.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил, что цены на сахар снизят до 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло до 110 рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал не увлекаться заморозкой цен на продукты. Он подчеркнул, что меры несут кратковременный характер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
МВФ и ФРС против таких примитивных и не эффективных мер в дикой рыночной икономике. Это имитации заботы о народе и примитивные не эффективные
методы. Нужно НДС на продукты питания отменять и тарифы на энергоресурсы снижать. А так продавец легко экономически докажет обоснованность любой абсурдной цены и на сахар и на соль, на масло масленное и на воду огненную.
ЦБ занял интересную позицию, значит цены в стране должны быть "рыночными" а зарплаты что? А зарплаты нищенскими?
"Цены вверх, зарплата вниз, вот и весь капитализм".
В этом заявлении Набиуллиной отчётливо видна вся гниль этой структуры, цинизм, жажда обогащения любой ценой.
Они сами довели народ до точки своими "мерами" против злого вируса, только народ страдает не от мифических вирусов а от их действий!
Причём по давнишней традиции либералов максимальный ущерб народу наносится последствиями их "заботы" о народе. Если убрать оттуда фактор ущерба некого "вируса" то в сухом остатке останется 2..3% от вируса, а всё остальное от них.
Сегодня же Набиуллина заявила, что "вертолётные деньги" не спасают положение. То есть разорить мелкий и частный бизнес они могут, а вот компенсировать людям последствия своих же действий они не считают правильным.
не утвердил заморозку.
Вот и глас настоящего правителя России прорезался. Не всё петрушек на верёвочках слушать ;-).
Патрушева маслом по 110 руб. Себе индексировал
зп на 50% а народу на 5 копеек.