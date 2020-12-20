Romi.center - решение для бизнеса

Любой современной коммерческой компании, которая имеет свое представительство в сети, использует аккаунты социальных сетей для продвижения и для продаж своих товаров и услуг, необходимо запускать рекламу

Для этого используются самые разные площадки. Чтобы контролировать их, производить определенные настройки, собирать данные по результативности и эффективности, требуется тратить огромное количество времени. Чтобы сократить его, был разработан специальный ресурс Romi.center. В представленной ниже информации подробно описаны особенности функционирования системы сквозной аналитики.

Преимущества сквозной аналитики

Если запустить специализированную грамотно разработанную систему сквозной аналитики, можно получить огромное количество преимуществ:

  • понимание, какая реклама не приносит клиентов;
  • удаление неэффективных рекламных продуктов и компаний;
  • проведение анализа, с каких каналах идет заработок, какие являются бесполезными.

Кроме того, стоит отметить оптимальное удобство использования этой системы. Главное преимущество и обеспечение этого фактора заключается в том что показатели, собранные по всем площадкам находятся в одном месте: CPC, CPA, CPO, ROI.

Это позволяет современному предпринимателю сэкономить огромное количество времени. Можно будет освободить его на более значимые процессы, за счет которых развитие бизнеса будет осуществляться более эффективно и стремительно.

Как начать работать с системой?

Для этого необходимо перейти на официальный портал Romi.center. Начать использовать подобную систему можно совершенно бесплатно. Речь идет о специальном двухнедельном тестовом режиме. Он запускается без привязки платежного инструмента.

Пользователь за это время сможет провести качественный анализ своих продаж и уже запущенных рекламных кампаний. Программистов и каких-либо иных сторонних специалистов для того, чтобы установить эту платформу приглашать не потребуется.

Все достаточно легко и просто. Даже начинающий, не имеющий опыта человек сможет произвести самостоятельно настройку, потратив на это 20 минут:

  • 5 минут - подключение счетчика Google Analytics;
  • 1,5 минуты - добавление рекламных каналов, на основании которых ROMI center будет забирать рекламные расходы в автоматическом режиме;
  • 3,5 минуты - подключение CRM системы и встроенного коллтрекинга, предназначенного для остлеживания звонков и отправки информации по продажам;
  • 10 минут - в настройках дашбордов ROMI указываются показатели, которые интересны пользователям.

Следуя подобной схеме, можно без особых проблем произвести подключение и настройку этого незаменимого для коммерческой организации ресурса.

 

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