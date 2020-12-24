В России резко выросли цены на яйца, огурцы и помидоры

© KM.RU, Петр Чайников

В России растут цены на продукты питания. За прошедшую неделю больше всего подорожали куриные яйца. По данным Росстата,  стоимость этого продукта увеличилась на 3,2%. Неделей ранее куриные яйца подорожали на 4%.

Также выросли цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 2,9%. Больше всего выросли цены на огурцы (на десять процентов) и на помидоры (на 6,4%), сообщает Regnum.

Кроме того, за неделю подорожали также замороженная рыба (на 0,8%) и куриное мясо (на 0,7%). На 0,4 % выросли цены на печенье, колбасную продукцию и мясные консервы (в том числе для детского питания). Дороже на 0,3% стали макаронные изделия, ржаной хлеб, чёрный чай, овощное и фруктово-ягодное детское питание, жирный творог, сычужные сыры, говядина.

При этом Росстат отмечает снижение стоимости подсолнечного масла на 3,2%, сахара — на 1%, свинину и баранину — на 0,2%.

В среднем с 15 по 21 декабря потребительские цены в России выросли на 0,2%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2020, 16:20
    Гость: Старый

    В США сейчас небольшая дефляция и продукты дешевеют. Но это тоже плохой знак...

  2. 24.12.2020, 15:46
    Гость: ужасный ужас-выросли цены на огурцы и помидоры!!!

    Как мы родились, жили , выросли и до сих пор живы без этой "роскоши", особенно турецких!!! помидоров? С ума сойти.
    Чего хорошего в этих пластмассовых овощах,даже не хочется покупать этоу "помидору", даже бесплатно её не хочется.
    Как раньше делали родители -квасили бочку капусты, бочку огурцов, бочку помидор, да и что-то такое с яблоками делали. Квасили, в бочке или нет точно не знаю. Всё- в погреб. Сам собой свежие яблоки туда же. Как и морковь, свеклу, капусту , картошку.

  3. 24.12.2020, 15:41
    Гость: Причем тут

    Печатание долларов в США , у них то цены на вермишель не регулируют и цены не скачут.

  4. 24.12.2020, 15:40
    Гость: gvozd

    это мировой процесс.
    под прикрытием Аферы Говида, Кагал целенаправлено разрушил международные поставки продовольствия.
    фермеры выбрасывали целые урожаи с полей из за запретов Государства вывозить выращенное.
    что вы думаете могло из этого выйти?
    специалисты предсказывают голод - Результат действий Государства, опять..
    именно то что нужно для введения Фашизма Социалистов.

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