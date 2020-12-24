В России резко выросли цены на яйца, огурцы и помидоры

12:46 24.12.2020

В России растут цены на продукты питания. За прошедшую неделю больше всего подорожали куриные яйца. По данным Росстата, стоимость этого продукта увеличилась на 3,2%. Неделей ранее куриные яйца подорожали на 4%.

Также выросли цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 2,9%. Больше всего выросли цены на огурцы (на десять процентов) и на помидоры (на 6,4%), сообщает Regnum.

Кроме того, за неделю подорожали также замороженная рыба (на 0,8%) и куриное мясо (на 0,7%). На 0,4 % выросли цены на печенье, колбасную продукцию и мясные консервы (в том числе для детского питания). Дороже на 0,3% стали макаронные изделия, ржаной хлеб, чёрный чай, овощное и фруктово-ягодное детское питание, жирный творог, сычужные сыры, говядина.

При этом Росстат отмечает снижение стоимости подсолнечного масла на 3,2%, сахара — на 1%, свинину и баранину — на 0,2%.

В среднем с 15 по 21 декабря потребительские цены в России выросли на 0,2%.