22:56 29.12.2020

В третьем квартале текущего года кибермошенники выманили у россиян 2,5 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 32 процента. Всего без согласия клиентов банков было проведено порядка 180 тысяч операций, пишет Znak.com со ссылкой на сообщение Центробанка.

«Рост этого показателя объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа», — объяснили в ЦБ.

При этом вернуть украденные средства удается не всем. Доля возмещенных клиентам средств в общем объеме мошеннических операций составляет 13%.

Кроме того, в третьем квартале мошенники стали значительно чаще использовать мобильные номера, а также номера, начинающиеся на «8800». Так, количество выявленных мошеннических мобильных номеров превысило 2,8 тыс. против 820 годом ранее. В свою очередь номеров, начинающихся на «8800», было выявлено 225.