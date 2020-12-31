Рубль потерял шестую часть своей стоимости в 2020 году
За 2020 год российский рубль подешевел на 16,5% по отношению к долару и на 24% к евро, пишет РБК.
Как пишет издание, падение рубля в уходящем году сопоставимо с падением 2018 года, когда рубль провалился из-за введенных США санкций. Причинами ослабления рубля в 2020 году стали пандемия коронавирусной инфекции, обвал цен на нефть, а также целый ряд неблагоприятных для России геополитических факторов.
К закрытию последних торгов в 2020-м году за доллар давали 74,4 рубля, хотя год назад в это время американская валюта стоила 62,1 рубля. Евро за год подорожал с 69,3 до 91,5 рубля.
Однако, как пишет издание, российский рубль пострадал меньше, чем некоторые другие валюты ряда стран. Так, бразильский реал обвалился на 29,8%, а турецкая лира подешевела на 26%.
При этом эксперты Bloomberg считают, что сильное падение может сделать рубль одним из главных бенефициаров восстановления в следующем году. Они назвали российскую валюту одной из трех наиболее перспективных на 2021 год. Помешать этому могут только жесткие санкции со стороны Запада.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я думаю, что денежный поток течет к верхушке горы.
А нам только радугу видно, издалека.
Зато у нас стало ещё более рублей. Впрочем, не у нас. И считать надо с 2014, а не 16 года. намкрыш - это святое, пора его есть вместо продуктов.
Во всем виноват только Запад и еще раз Запад , но санкции очень полезны. Прошу отнестись с пониманием.
Виктор !
Скажи что-нибудь оптимистическое про безумно дорогие услуги на Западе. Может рубль укрепится ?
ЦБРФ работает на биржевых спекулянтов. А вы что себе думали?