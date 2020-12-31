Рубль потерял шестую часть своей стоимости в 2020 году

10:56 31.12.2020

За 2020 год российский рубль подешевел на 16,5% по отношению к долару и на 24% к евро, пишет РБК.

Как пишет издание, падение рубля в уходящем году сопоставимо с падением 2018 года, когда рубль провалился из-за введенных США санкций. Причинами ослабления рубля в 2020 году стали пандемия коронавирусной инфекции, обвал цен на нефть, а также целый ряд неблагоприятных для России геополитических факторов.

К закрытию последних торгов в 2020-м году за доллар давали 74,4 рубля, хотя год назад в это время американская валюта стоила 62,1 рубля. Евро за год подорожал с 69,3 до 91,5 рубля.

Однако, как пишет издание, российский рубль пострадал меньше, чем некоторые другие валюты ряда стран. Так, бразильский реал обвалился на 29,8%, а турецкая лира подешевела на 26%.

При этом эксперты Bloomberg считают, что сильное падение может сделать рубль одним из главных бенефициаров восстановления в следующем году. Они назвали российскую валюту одной из трех наиболее перспективных на 2021 год. Помешать этому могут только жесткие санкции со стороны Запада.