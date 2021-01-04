Китай поручил богатейшему жителю страны перестроить свой бизнес

23:39 4.01.2021

Гиганта электронной коммерции заподозрили в проведении политики, вынуждающей деловых партнёров отказываться от сотрудничества с конкурентами

Китайские власти потребовали от компании Ant Group миллиардера Джека Ма сосредоточиться на работе в качестве платёжного сервиса и отказаться от проектов в сфере кредитования, страхования и управления капиталом. Регулятор рассчитывает, что финтех-гигант перестроит свой бизнес таким образом, чтобы он соответствовал всем нормам.

Центральный банк Китая вызвал руководителей Ant Group на встречу и поручил им «скорректировать» курс компании в нескольких ключевых направлениях деятельности. Хотя регулятор не стал прямо требовать разделения компании, он подчеркнул, что финтех-гигант должен «понимать важность реорганизации своего бизнеса» и как можно скорее определить её сроки, сообщает Bloomberg.

Власти упрекнули Ant Group в неудовлетворительном качестве корпоративного управления, пренебрежении регуляторными требованиями и использовании различий в нормативных режимах. В Центральном банке считают, что компания Джека Ма использовала свою доминирующую позицию на рынке, чтобы задавить конкурентов, и тем самым нанесла ущерб интересам сотен миллионов потребителей.

Вмешательство регулятора представляет серьёзную угрозу для расширения Ant Group и может остановить рост самых прибыльных направлений её бизнеса, таких как потребительское кредитование и управление активами.

Осведомлённые источники рассказали, что в настоящий момент власти решают, от какого бизнеса должен отказаться финтех-гигант для обеспечения контроля над рисками, которые он создаёт для экономики. При этом регулятор пока не определился, каким образом следует разделить компанию.

В ноябре Ant Group планировала провести IPO, однако за несколько дней до размещения акций перенесла его на неопределённый срок. Незадолго до этого Джек Ма раскритиковал международные требования к финансовым организациям, назвав Базельский комитет по банковскому надзору «клубом старых людей», который пытается «регулировать будущее вчерашними методами».

По данным источников The Wall Street Journal, отказ от проведения потенциально крупнейшего IPO в истории (ожидалось привлечение $35 млрд) связан с позицией председателя КНР Си Цзиньпина.

В декабре китайские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении другой компании Джека Ма — Alibaba. Гиганта электронной коммерции заподозрили в проведении политики, вынуждающей деловых партнёров отказываться от сотрудничества с конкурентами.

Несмотря на трудности, Джек Ма по-прежнему является богатейшим жителем Китая. Его состояние оценивается в $57,3 млрд.