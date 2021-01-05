Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году
Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, заявил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", - приводит его слова РИА Новости.
Среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, считает эксперт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С юанями он погорячился, я купил год назад, так всего на 10% подорожал.
Самая стабильная в мире валюта это наш рубль. А доллар и евро нестабильные, посмотрите каждый день курс меняется туда сюда. Неизвестно что завтра будет.
А другого он и не мог сказать . Сказал лишь то что очевидно и для всех и все. Эксперты .. называется. Это каждый ребенок скажет - что евро
не надо быть зельцерами.
Конечно в евро. Не в нашей же собственной национальной валюте, доведенной многочисленными девальвациями до уровня "мусорной", накопления держать. Были бы еще эти накопления.