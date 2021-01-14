Налоговая служба насчитала $177 млрд на заграничных счетах россиян

Федеральная налоговая служба РФ

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач рассказал, что на счетах, открытых российскими гражданами и компаниями в иностранных банках, лежит свыше 13 трлн рублей (около 177 млрд. долларов по нынешнему курсу).

«Это 400 тыс. налоговых резидентов - юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. Серьезные активы», - цитирует слова Вольвача «Интерфакс».

По словам Вольвача, в данную сумму входят средства из банков в тех странах, откуда ведомство получает информацию в рамках автоматического обмена данными с аналогичными структурами из других государств. В настоящее время они поступают лишь из 99 стран мира.

При этом он выразил надежду, что в будущем круг стран для автоматического обмена будет расширен. В частности, в него могут войти США, Великобритания, а также страны партнеры по ЕАЭС и СНГ.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.01.2021, 01:41
    Гость: Берут завидки на чужие пожитки!

    Для тех, кто в танке, сообщаю - в России давно не социализм, а капитализм.
    А это означает, что в России частная собственность и всякий ее гражданин имеет право после уплаты налогов выводить в иностранные банки свои средства и иметь за границей свой бизнес.
    Те 177 млрд $, о которых тут говорится, вполне могут быть законно выведенным капиталом.
    Сторонникам иного общественного устройства (напр. социалистического), с тем, чтобы все отнять и подлить, прежде нужно добиться, чтоб большинство населения России захотело того же. А такого нет, потому что в массе своей население России сейчас живет лучше, чем в конце 80-х, а многие намного лучше, чем тогда.
    И кроме того, любой здравый человек понимает, что способ "отнять и поделить" хорошей жизни народу не несет. Это уже испробовали в 1917.
    Вот даже если эти 177 млрд$ разделить на всех, каждому перепадет халявы чуть больше, чем 1000 баксов. На такие деньги никто не решит никакой своей существенной проблемы, за год эта сумма истратится и кого раскулачивать будем затем? Можно и любого из Вас, если Вы живете чуть лучше соседа!
    А на самом деле в России и делить-то особо нечего. Все написанные тут в постах расчеты высосаны из пальца и ни на чем не основаны. Пару лет назад один западный финансовый фонд провел оценку финансовых активов и стоимости производственных фондов России. На каждого россиянина пришлось всего по 10000$, причем большая часть этой суммы акциями предприятий. Спрашиваю - Вам хочется получить еще один ваучер?

  2. 15.01.2021, 01:09
    Гость: Евсей

    Где-то попадалась фраза (если правильно помню у Бекона). Деньги бесполезны подобно навозу, пока не разбросаны.

  3. 15.01.2021, 00:05
    Гость: Макар

    Совершенно верно! Правильно! И нечего тут, понимаешь... В свой карман пусть смотрят. Неудачники и завистники.

  4. 14.01.2021, 23:02
    Гость: Если учесть тот факт,

    который озвучен на KM, что в Британии проживает 300 тысяч бывших российских граждан, и у каждого в среднем по 1 млн фунтов, то легко подсчитать, сколько денег вывезено только в эту страну.

  5. 14.01.2021, 22:42
    Гость: это точно!

    Г-ну Вольвачу надо бы поосторожнее,а то как бы ненароком ручонки то не пообрубили...

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Обнуленный 2020-й: почему конституционно-поправочная кампания стала промахом Путина
«Получены детские психологические травмы»
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Флаги США и Кубы
Удар США по Кубе должен стать сигналом для России
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото The White House с сайта wikimedia.org
Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа опасным прецедентом
Михаил Мишустин © РИА Новости Рамиль Ситдиков
Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса
ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против РФ по Крыму
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
У жителей 50% регионов России нет доступа к вакцине против COVID-19
В Минфине заявили о невозможности существенного снижения налогов в России
ФСИН заявила о намерении задержать Навального по прилете в Россию
Спортсмены предложили заменить гимн России «Катюшей» на Олимпиаде
© KM.RU, Алексей Белкин
Россия обогнала Италию по продажам автомобилей