Налоговая служба насчитала $177 млрд на заграничных счетах россиян

20:29 14.01.2021

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач рассказал, что на счетах, открытых российскими гражданами и компаниями в иностранных банках, лежит свыше 13 трлн рублей (около 177 млрд. долларов по нынешнему курсу).

«Это 400 тыс. налоговых резидентов - юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. Серьезные активы», - цитирует слова Вольвача «Интерфакс».

По словам Вольвача, в данную сумму входят средства из банков в тех странах, откуда ведомство получает информацию в рамках автоматического обмена данными с аналогичными структурами из других государств. В настоящее время они поступают лишь из 99 стран мира.

При этом он выразил надежду, что в будущем круг стран для автоматического обмена будет расширен. В частности, в него могут войти США, Великобритания, а также страны партнеры по ЕАЭС и СНГ.