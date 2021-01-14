Налоговая служба насчитала $177 млрд на заграничных счетах россиян
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач рассказал, что на счетах, открытых российскими гражданами и компаниями в иностранных банках, лежит свыше 13 трлн рублей (около 177 млрд. долларов по нынешнему курсу).
«Это 400 тыс. налоговых резидентов - юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. Серьезные активы», - цитирует слова Вольвача «Интерфакс».
По словам Вольвача, в данную сумму входят средства из банков в тех странах, откуда ведомство получает информацию в рамках автоматического обмена данными с аналогичными структурами из других государств. В настоящее время они поступают лишь из 99 стран мира.
При этом он выразил надежду, что в будущем круг стран для автоматического обмена будет расширен. В частности, в него могут войти США, Великобритания, а также страны партнеры по ЕАЭС и СНГ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для тех, кто в танке, сообщаю - в России давно не социализм, а капитализм.
А это означает, что в России частная собственность и всякий ее гражданин имеет право после уплаты налогов выводить в иностранные банки свои средства и иметь за границей свой бизнес.
Те 177 млрд $, о которых тут говорится, вполне могут быть законно выведенным капиталом.
Сторонникам иного общественного устройства (напр. социалистического), с тем, чтобы все отнять и подлить, прежде нужно добиться, чтоб большинство населения России захотело того же. А такого нет, потому что в массе своей население России сейчас живет лучше, чем в конце 80-х, а многие намного лучше, чем тогда.
И кроме того, любой здравый человек понимает, что способ "отнять и поделить" хорошей жизни народу не несет. Это уже испробовали в 1917.
Вот даже если эти 177 млрд$ разделить на всех, каждому перепадет халявы чуть больше, чем 1000 баксов. На такие деньги никто не решит никакой своей существенной проблемы, за год эта сумма истратится и кого раскулачивать будем затем? Можно и любого из Вас, если Вы живете чуть лучше соседа!
А на самом деле в России и делить-то особо нечего. Все написанные тут в постах расчеты высосаны из пальца и ни на чем не основаны. Пару лет назад один западный финансовый фонд провел оценку финансовых активов и стоимости производственных фондов России. На каждого россиянина пришлось всего по 10000$, причем большая часть этой суммы акциями предприятий. Спрашиваю - Вам хочется получить еще один ваучер?
Где-то попадалась фраза (если правильно помню у Бекона). Деньги бесполезны подобно навозу, пока не разбросаны.
Совершенно верно! Правильно! И нечего тут, понимаешь... В свой карман пусть смотрят. Неудачники и завистники.
который озвучен на KM, что в Британии проживает 300 тысяч бывших российских граждан, и у каждого в среднем по 1 млн фунтов, то легко подсчитать, сколько денег вывезено только в эту страну.
Г-ну Вольвачу надо бы поосторожнее,а то как бы ненароком ручонки то не пообрубили...