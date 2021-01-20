Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов
Совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного 2020 года достиг 762,2 млрд руб., что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов, пишет РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.
Большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом бюджета, уточняется в данных Казначейства. Самые высокие его значения по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%).
Экономическая география пандемического кризиса определяется спецификой основных «зон поражения» — это падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг.
В Минфине РБК уточнили, что регионы сдают отчетность об исполнении бюджетов в Федеральное казначейство после 20 января. «Сейчас говорить об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ — преждевременно», — добавили в министерстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вирус оказался не так страшен как борьба правительства.
Просто удивительно!)) Сначала ломают и без того неказистую экономику об колено, а потом удивляются почему такая ж... О каком суверенитете и независимости можно говорить, если послушно, во вред собственному народу выполняются людоедские предписания ВОЗ и мирового закулисья.
Правительственные меры борьбы с "пандемией" убьют намного больше людей, чем "вирус".
Пандемия привела к дефициту бюджетов
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надо называть вещи Своими именами.
не "пандемия" которой Нет, а запреты Правительства привели к коллапсу экономики.
Были у нас и бюджеты реальные, но мы всё равно их с треском проваливали.