Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов

Совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного 2020 года достиг 762,2 млрд руб., что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов, пишет РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом бюджета, уточняется в данных Казначейства. Самые высокие его значения по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%).

Экономическая география пандемического кризиса определяется спецификой основных «зон поражения» — это падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг. 

В Минфине РБК уточнили, что регионы сдают отчетность об исполнении бюджетов в Федеральное казначейство после 20 января. «Сейчас говорить об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ — преждевременно», — добавили в министерстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.01.2021, 14:31
    Гость: Русь к топору!

    Просто удивительно!)) Сначала ломают и без того неказистую экономику об колено, а потом удивляются почему такая ж... О каком суверенитете и независимости можно говорить, если послушно, во вред собственному народу выполняются людоедские предписания ВОЗ и мирового закулисья.

  3. 20.01.2021, 14:14
    Гость: mol

    Правительственные меры борьбы с "пандемией" убьют намного больше людей, чем "вирус".

  4. 20.01.2021, 13:56
    Гость: gvozd

    Пандемия привела к дефициту бюджетов
    --
    надо называть вещи Своими именами.
    не "пандемия" которой Нет, а запреты Правительства привели к коллапсу экономики.

  5. 20.01.2021, 09:23
    Гость: В.С. Черномырдин

    Были у нас и бюджеты реальные, но мы всё равно их с треском проваливали.

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