Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов

09:10 20.01.2021

Совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного 2020 года достиг 762,2 млрд руб., что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов, пишет РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом бюджета, уточняется в данных Казначейства. Самые высокие его значения по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%).

Экономическая география пандемического кризиса определяется спецификой основных «зон поражения» — это падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг.

В Минфине РБК уточнили, что регионы сдают отчетность об исполнении бюджетов в Федеральное казначейство после 20 января. «Сейчас говорить об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ — преждевременно», — добавили в министерстве.