В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян

08:25 28.01.2021

С 2014 года европейский бизнес потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, а размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших в черный список, стартуют от нескольких сотен евро, пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства экономики и энергетики Германии.

Так, в 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных свыше 485 тысяч евро, Ирландия – 24 тысячи евро, Италия - почти 94 тысячи евро, Нидерланды - 806 евро, Кипр - более 3 миллионов евро.

В 2019 году размер замороженных активов и средств в ФРГ составил почти 337 тысяч евро, в Ирландии - почти 77 тысяч евро, в Италии - 148 тысяч евро, в Нидерландах - 819 евро.

В 2020 году Германия занесла в базу данных сведения о 341 тысяче евро замороженных счетов и активов, Нидерланды - 761 евро.

Итого за шесть лет (с 2014 года) Германия "заморозила" активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро.

На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,7 миллиарда евро, в 2015 году - 51,5 миллиарда, в 2016 году - 48 миллиардов евро.

Как заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ Антон Фризен, в результате государственных действий эффект от санкций – "плачевный", в то время как ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере "тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР".

Ранее австрийская газета Der Standart сообщила со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo, о сокращении почти 400 тысяч рабочих мест в 2015 году в 27 странах ЕС (за исключением Хорватии) в результате санкций против России и контрмер со стороны Москвы.

Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений.

Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.