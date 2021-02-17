Картофель и морковь подорожали более чем на треть

Цены на картофель и морковь в рознечных магазинах за год выросли на 40 и 34% соотетственно, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, средняя цена картофеля по итогам первых пяти недель текущего года составила 30,9 руб. за 1 кг., тогда как годом ранее она составляла 22,2 руб. Средняя цена моркови составила 37 руб. за 1 кг. против 27,5 руб годом ранее. 

Цена 1 кг помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 руб.; 1 кг огурцов — на 16%, до 175,4 руб.; 1 кг репчатого лука — на 10%, до 27,8 руб.

Не подорожала за год белокочанная капуста: в январе 2021 года ее средняя цена 1 кг равнялась 21,4 руб., что соответствует уровню прошлого года.

Из перечисленных овощей только помидоры и огурцы не входят в утвержденный правительством список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

В Минсельхозе РБК сообщили, что на стоимость картофеля повлияло снижение его производства в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий (было собрано 19,57 млн т картофеля, что на 11,3% меньше, чем в 2019-м), а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля. Сезонное повышение цен также обусловлено тем, что сейчас на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который «существенно дороже отечественного». В случае моркови повышение цен связывают с сокращением объема посадок из-за профицита 2019 года.

Коррекцию цен в Минсельхозе ждут с июня, когда на рынок начнет поступать новый урожай.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.02.2021, 16:15
    Гость: Беглый

    Сколько ножей в спину натыкали!
    Однако! Старшему поколению по первому аналу бойко расскажут, что это всё происки запада и Байдена. А наш-то всему этому противостоит, аж изо всех сил. Вот как утррм просыпается, так и противостоять..и так до поздней ночи.
    А всем надо еще немного потерпеть, не время о своём желудке думать, когда кругом такая опасность! Солдаты нато почти что на пороге!

  4. 17.02.2021, 15:10
    Гость: ABCD

    А вы обратили внимание на то, что несмотря на приближающиеся выборы (это уже не первый год происходит)власть методично уничтожает остатки социальности в стране, как катком утюжит народ, всячески издеваясь над ним, и без того нищих как волков обкладывая налогами, публично игнорируя права человека и гражданина.
    Вроде власть должна быть лояльной к гражданам в преддверии выборов, ан нет, наоборот! Власть давит народ как клопов.
    О чём это говорит? Только о том, что власти фиолетово "волеизъявление" народа. Им плевать кто и как проголосует на самом деле, все результаты "выборов" не зависят от "галочек"! А давно согласованы в уютных кабинетах чиновников. А народ властью используется в качестве марионеток- поучаствовать в их балагане для того, что бы эта власть смеясь в глаза народу говорила "вы же нас выбираете".
    Власть в РФ стала обсолютно непрозрачной, оторванной от народа, с кастовой структурой, в которой должности и привилегии уже фактически имеют наследственные черты.
    Я уже много лет считаю, что участие в балагане "выборов" 100% бессмысленно.
    Как писали в интернете- в России люди не могут выбирать- свою внешность, родителей, национальность и президента. Это невозможно никак!

  5. 17.02.2021, 15:03
    Гость: ABCD

    На днях картошка в "магните" у нас стала 47р за кг, капуста 53р, а редька.. в СССР которая стоила 6 копеек- сейчас 127р! Экзотический овощ однако. Морковь фасованная (из Израиля, больше же неоткуда)88р за пол кило. Яблоки- дешевле 112р я и не видел уже.
    Выручают бабушки огородницы с сумками и ящиками вдоль заборов, у них пока ещё в половину дешевле всё чем в сетевых маркетах. Но думаю власти их скоро нагонят. Конкуренты этой власти не нужны, сказали что нужно повышать цены холопам, значит нужно!

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