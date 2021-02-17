Картофель и морковь подорожали более чем на треть

10:14 17.02.2021

Цены на картофель и морковь в рознечных магазинах за год выросли на 40 и 34% соотетственно, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, средняя цена картофеля по итогам первых пяти недель текущего года составила 30,9 руб. за 1 кг., тогда как годом ранее она составляла 22,2 руб. Средняя цена моркови составила 37 руб. за 1 кг. против 27,5 руб годом ранее.

Цена 1 кг помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 руб.; 1 кг огурцов — на 16%, до 175,4 руб.; 1 кг репчатого лука — на 10%, до 27,8 руб.

Не подорожала за год белокочанная капуста: в январе 2021 года ее средняя цена 1 кг равнялась 21,4 руб., что соответствует уровню прошлого года.

Из перечисленных овощей только помидоры и огурцы не входят в утвержденный правительством список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

В Минсельхозе РБК сообщили, что на стоимость картофеля повлияло снижение его производства в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий (было собрано 19,57 млн т картофеля, что на 11,3% меньше, чем в 2019-м), а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля. Сезонное повышение цен также обусловлено тем, что сейчас на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который «существенно дороже отечественного». В случае моркови повышение цен связывают с сокращением объема посадок из-за профицита 2019 года.

Коррекцию цен в Минсельхозе ждут с июня, когда на рынок начнет поступать новый урожай.