Кудрин назвал некритичным рост госдолга России в 2020 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал обоснованным и некритичным рост государственного долга России в 2020 году с 12,4% до 17,8%.

По его мнению, в последующие годы рост уровня госдолга не должен превышать роста ВВП.

«Госдолг вырос с 12,4% до 17,8%. Такой рост считаю вполне обоснованным и некритичным. Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП», - написал Кудрин на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что госдолг России достиг 18,99 трлн рублей (17,8% ВВП). При этом Минфин отмечал, что в будущем не намерен наращивать госдолг столь же высокими темпами как в 2020 году.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП составит 20,4% (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%), напоминает ТАСС.

В Facebook Кудрин также написал, что в 2020 году российский ВВП снизился на 3,1% и отметил резкое снижение доходов бюджета, которые оказались на 1,9 трлн рублей (9,1%) ниже прогноза. Расходы бюджета в 2020 году с учетом антикризисных мер достигли рекордных 22,8 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2020 году также стал наибольшим за 10 лет, составив 4,1 трлн рублей (3,8% ВВП).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2021, 00:51
    Гость: ABCD

    режим начал набирать долги. Очень похоже на то, что эвакуации "уважаемых людей" из "высоких кабинетов" в Лондон и Палестины не за горами. Бесперспективность курса и этих людей им самим стала очевидна.

  2. 24.02.2021, 23:45
    Гость: Евгений В

    Скоро РФ превратится в такого же должника, как США. Вот только США все долги прощают, а РФ? Правда Кудрин говорит не страшно, с народа можно еще несколько шкур содрать.

  3. 24.02.2021, 22:46
    Гость: тише вы

    Говорите шепотом, вдруг русские догадаются и раскроют всю нашу тайную конспирологию

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