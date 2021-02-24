Кудрин назвал некритичным рост госдолга России в 2020 году

21:33 24.02.2021

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал обоснованным и некритичным рост государственного долга России в 2020 году с 12,4% до 17,8%.

По его мнению, в последующие годы рост уровня госдолга не должен превышать роста ВВП.

«Госдолг вырос с 12,4% до 17,8%. Такой рост считаю вполне обоснованным и некритичным. Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП», - написал Кудрин на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что госдолг России достиг 18,99 трлн рублей (17,8% ВВП). При этом Минфин отмечал, что в будущем не намерен наращивать госдолг столь же высокими темпами как в 2020 году.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП составит 20,4% (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%), напоминает ТАСС.

В Facebook Кудрин также написал, что в 2020 году российский ВВП снизился на 3,1% и отметил резкое снижение доходов бюджета, которые оказались на 1,9 трлн рублей (9,1%) ниже прогноза. Расходы бюджета в 2020 году с учетом антикризисных мер достигли рекордных 22,8 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2020 году также стал наибольшим за 10 лет, составив 4,1 трлн рублей (3,8% ВВП).