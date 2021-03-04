Мосбиржа сообщила о рекордном притоке частных инвесторов

13:46 4.03.2021

В феврале этого года Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов. За прошедший месяц брокерские счета на бирже открыли 883,4 тысячи человек, а их общее число достигло 10,3 миллиона.

При этом для сравнения в январе 2021 года на Московской бирже было открыто 626 тысяч брокерских счетов. В релизе биржи говорится, что активность частных инвесторов была максимальной. Так, в феврале сделки на бирже совершали 1,6 миллиона человек по сравнению с 448 тысячами инвесторов в феврале 2020 года.

А 8 февраля этого года был зафиксирован рекорд по количеству активных клиентов — в этот день сделки заключали 540 тысяч человек. В прошлом месяце частные инвесторы вложили в российские акции на Мосбирже 29,5 миллиарда рублей, в облигации — 90 миллиардов рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) —12,6 миллиарда. В объеме торгов доля частных инвесторов составила 41,3%, облигациями — 15,2%, на срочном рынке — 46,2%, на спот-рынке валюты — 13,4%.

По итогам февраля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,7 миллиона против 3,6 миллиона в январе.