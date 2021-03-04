Мосбиржа сообщила о рекордном притоке частных инвесторов

Фото с сайта moex.com

В феврале этого года Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов. За прошедший месяц брокерские счета на бирже открыли 883,4 тысячи человек, а их общее число достигло 10,3 миллиона.

При этом для сравнения в январе 2021 года на Московской бирже было открыто 626 тысяч брокерских счетов. В релизе биржи говорится, что активность частных инвесторов была максимальной. Так, в феврале сделки на бирже совершали 1,6 миллиона человек по сравнению с 448 тысячами инвесторов в феврале 2020 года.

А 8 февраля этого года был зафиксирован рекорд по количеству активных клиентов — в этот день сделки заключали 540 тысяч человек. В прошлом месяце частные инвесторы вложили в российские акции на Мосбирже 29,5 миллиарда рублей, в облигации — 90 миллиардов рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) —12,6 миллиарда. В объеме торгов доля частных инвесторов составила 41,3%, облигациями — 15,2%, на срочном рынке — 46,2%, на спот-рынке валюты — 13,4%.

По итогам февраля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,7 миллиона против 3,6 миллиона в январе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2021, 20:41
    Гость: Парацельс

    В эпоху тотального манипулирования фактами и цифрами нельзя быть уверенным ни в какой информации)))

  2. 04.03.2021, 18:00
    Гость: Беня

    Нет нет, это наши "эффективные бизнесмены" со всего мира рванули в Россию к своим "чубайсятам" высасывать деньги из страны. Благо все финансовые интституты страны под нашими единоверцами.

  3. 04.03.2021, 17:33
    Гость: Шило

    Одни вкладывают, а другие потом, на это дело, ложат. Главное в этом деле, вовремя смыться.

  5. 04.03.2021, 16:10
    Гость: Моня

    Лохомасса ломанулась обогатить биржевое казино за счет своих скромных сбережений. Бег по граблям...

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