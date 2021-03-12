Центробанк отозвал лицензии у двух банков за утро

10:29 12.03.2021

ЦБ лишил московский Форбанк и банк «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ) лицензии на выполнение банковских операций. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Регулятор принял такое решение по двум причинам. По данным Центробанка, кредитные организации нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к обеим меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денег от вкладчиков.

Кроме того, Форбанк и ССтБ допускали «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в релизе регулятора.

По сумме активов Форбанк занимал 221-е место в банковской системе РФ, а «Современные стандарты бизнеса» – 352-е место. В кредитные учреждения была назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.