Центробанк отозвал лицензии у двух банков за утро
ЦБ лишил московский Форбанк и банк «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ) лицензии на выполнение банковских операций. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Регулятор принял такое решение по двум причинам. По данным Центробанка, кредитные организации нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к обеим меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денег от вкладчиков.
Кроме того, Форбанк и ССтБ допускали «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в релизе регулятора.
По сумме активов Форбанк занимал 221-е место в банковской системе РФ, а «Современные стандарты бизнеса» – 352-е место. В кредитные учреждения была назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Нормально. Ничего страшного для россиян. Их этих банков паразитов-ростовщиков еще осталось 363 штуки. И самый паразитирующий это грефовский "Спёрбанк".
удался.