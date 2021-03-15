Россия - кредитор всего мира. Она залезает в долги

Валентин Катасонов: «Я не могу понять, почему у России вообще существует государственный долг? Ведь на протяжении почти всех трёх десятков лет своей истории РФ выступает хроническим кредитором остального мира, причём кредитором очень неслабым»

Российские власти не могут похвастаться какими-то достижениями в области экономики. Сплошные провалы. Напомню, что в 80-е годы прошлого столетия доля СССР в мировой экономике достигала 20%. Учитывая, что половина всей советской экономики приходилась на РСФСР, доля тогдашней советской России в мировой экономике приближалась к 10%.

После развала СССР экономика Российской Федерации непрерывно деградировала. По данным МВФ, в 2019 году доля России в мировом ВВП, рассчитанная с учётом ППС рубля, составила 3,07%. Россия оказывается в рейтинге мировых экономик на шестом месте (после Германии и перед Индонезией). Не исключено, что в этом или следующем году доля России окажется ниже 3%.

И вот на фоне подобного негатива Россия очень выгодно отличается от многих стран в лучшую сторону показателем государственного долга, о чём российские чиновники регулярно с гордостью напоминают.

Умеем вести хозяйство?



Рекордсменом по относительному уровню госдолга выступает Япония, у которой этот показатель на конец 2019 года составил 237% ВВП. А вот другие лидеры по этому показателю (%): Греция – 177, Италия – 156, США – 106. Ситуация с государственным долгом во многих странах усугубилась в прошлом году в связи с вирусно-экономическим кризисом. На информационно-аналитическом ресурсе Knoema приведены данные о валовом государственном долге (с учётом процентов по долгу) стран на конец 2020 года (% ВВП): Япония – 266,2, Греция – 205,2, Италия – 161,8, США – 131,2.

А каково положение с государственным долгом в Российской Федерации? В конце 2019 года он был равен всего 12,2% ВВП. Только что обнародованы данные Счётной палаты по государственному долгу. За прошлый год он заметно увеличился, что неудивительно, так как вирусно-экономический кризис не обошёл Россию. Пришлось в пожарном порядке увеличивать бюджетные расходы, что неизбежно увеличило дефицит бюджета. А для покрытия дефицита Минфин прибег к масштабным заимствованиям. Государственный долг России за 2020 год увеличился на 39,9%, до 19 трлн рублей. При этом внутренний долг вырос на 4,6 трлн рублей, до 14,8 трлн рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 млрд долларов до 56,8 млрд долларов (4,2 трлн рублей). В относительном выражении весь государственный долг составил 17,8% от ВВП.

Действительно, по относительному уровню государственного долга Россия выглядит отлично не только на фоне Японии, Греции, Италии и США, но даже на фоне среднемировых показателей. И власти России, особенно Минфин, вменяют себе это в заслугу. Мол, умеем рачительно вести хозяйство.

Зачем залезать в долги?



Но если честно, я не могу понять, почему у России вообще существует государственный долг? Особенно внешний государственный долг. Ведь на протяжении почти всех трёх десятков лет своей истории Российская Федерация выступает хроническим кредитором остального мира, причём кредитором очень неслабым.

Об этом свидетельствует хронически положительное сальдо главного раздела платёжного баланса "Текущие операции" (оно формируется прежде всего за счёт превышения товарного экспорта над импортом).

Вот как выглядел этот показатель на протяжении последнего десятилетия (млрд долларов): 2011 г. – 97,3; 2012 г. – 71,3; 2013 г. – 33,4; 2014 г. – 57,5; 2015 г. – 67,8; 2016 г. – 24,5; 2017 г. – 32,2; 2018 г. – 115,7; 2019 г. – 64,8; 2020 г. – 32,5. Итого суммарное положительное сальдо по текущим операциям за десятилетний период составило 597 млрд долларов. Округлённо в расчёте на год получается в среднем 60 млрд долларов.

Часть этого положительного сальдо трансформируется в экспорт капитала, а часть – в прирост международных валютных резервов Российской Федерации. На начало нынешнего года все международные резервы РФ составили 595,8 млрд долларов. А их валютная составляющая (то есть все резервы за вычетом золота, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ) – 444,5 млрд долларов.

Как собака на сене



Возникает простой детский вопрос: если в распоряжении денежных властей России имеются гигантские запасы валюты, которую они размещают либо на счетах зарубежных банков, либо в ценные бумаги (преимущественно облигации), зачем одновременно брать ту же самую валюту в долг? Не проще ли удовлетворить свои потребности в дополнительных финансовых ресурсах (если таковые действительно имеются) за счёт использования части валютных резервов? Величина валютного государственного долга России в конце 2020 года составляла всего лишь 12,8% всех валютных резервов Российской Федерации. Этот долг был даже существенно меньше величины Фонда национального благосостояния, входящего в состав валютных резервов РФ. На начало 2021 года величина ФНБ составила 183,4 млрд долларов (11,7% ВВП).

По отношению к указанной величине внешний (валютный) долг правительства составил около 31%. Согласно нормативным документам по ФНБ, его накопление осуществляется до момента, когда величина фонда не достигнет 7% ВВП. Далее Минфин должен начать использовать валютную кубышку. Ведутся многочисленные споры относительно того, как использовать избыточные средства ФНБ. А тем временем Минфин сидит на этой кубышке, как собака на сене. Нетрудно заметить, что избыточной валюты, накопившейся в Фонде, как раз хватило бы на то, чтобы закрыть все внешние (валютные) долги правительства.

Но может быть, валюта, которая аккумулирована в ФНБ и всех международных резервах РФ, даёт хорошую доходность? Мол, зачем отправлять под нож корову, которая даёт много молока? Согласно годовому отчёту ЦБ за 2019 год, доходы Банка России от размещения своих активов в ценных бумагах иностранных эмитентов составили 195 млрд рублей. Плюс к этому доходы по депозитам и кредитам в иностранной валюте – 76 млрд рублей. В итоге доходы от активов в иностранной валюте составили 271 млрд рублей. При среднем за год курсе, равном 64,5 рубля за доллар, получаем доходы от активов в иностранной валюте в размере 4,2 млрд долларов. Правда, к несчастью, в течение года в результате колебаний курсов иностранных валют Банк России понёс потери, равные 1,1 млрд долларов ("Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте", 2020, №3, с.6).

Таким образом, чистая доходность активов в иностранной валюте составила 3,1 млрд долларов. На начало 2019 года международные резервы России без золота составляли 381 млрд долларов. Получаем, что примерная доходность валютной части международных резервов России в 2019 году составила 0,8%. Таким образом, версия, что международные резервы России являются для страны "дойной коровой", отпадает. Я скажу больше: в отдельные годы доходность валютных активов России вообще оказывается отрицательной. То есть возникают убытки (из-за колебаний курсов резервных валют, переоценки бумаг, даже дефолтов).

Отдаём всё Лондону



Разве надо быть финансовым гением для того, чтобы понять, что Центробанк России является важнейшим каналом, обеспечивающим перекачку ресурсов на Запад под видом того, что он создаёт мощную "подушку безопасности"? Международные резервы могли бы быть такой "подушкой безопасности" в том случае, если бы они наполнялись золотом. Но я недавно писал, что почти год назад Банк России прекратил закупку золота в резервы и всё добываемое в стране золото пошло на рынок Лондона.

Если бы Центробанк России действительно бы радел за интересы страны, он должен был не только предложить Минфину, но и настоять, чтобы тот погасил валютный государственный долг России. Но Центробанк, находясь в одной связке с Минфином, играет на стороне геополитических противников России.

Теперь посмотрим на внешний (валютный) государственный долг. Может быть, нам за "хорошее поведение" иностранные кредиторы и инвесторы (покупатели ценных бумаг российского Казначейства) дают валюту, не требуя процентных доходов? То есть занимаются этакой валютной "благотворительностью". Ведь нынче в некоторых странах ключевые ставки Центробанков упали ниже нуля. А в последние годы в отдельные моменты времени, согласно оценкам экспертов, до трети всех бумаг, обращающихся на мировом финансовом рынке, имеют отрицательную доходность. Может, Минфин научился заимствовать под отрицательный процент? Тогда действительно грех не воспользоваться такой возможностью.

Давайте обратимся к сообщениям о недавних размещениях Минфином валютных ценных бумаг. Так, в ноябре прошлого года Минфин продал два транша долговых бумаг, номинированных в евро. Первый транш – 0,75 млрд евро, второй – 1,25 млрд евро. Бумаги со сроком погашения 7 лет размещены на конкурсной основе под 1,125% годовых, бумаги со сроком 12 лет – под 1,85%. Впрочем, это беспрецедентный процент. Более ранние транши (в основном все номинированные в долларах США) имели процентную ставку существенно более высокую. Так, в марте 2019 года Минфин России разместил 16-летние долларовые бумаги на сумму 3 млрд долларов. Процентная ставка – 5,1%.

Тогда же был размещён транш бумаг в евро на 750 млн евро с купоном 2,875%. Более ранние размещения характеризовались ещё более высокими купонными доходами. Предположим, что средняя доходность долговых валютных бумаг Минфина России составляет 3% годовых. Исходя из того, что сумма внешнего долга Минфина на начало этого года равнялась примерно 57 млрд долларов, мы получим, что для обслуживания такого долга ему потребуется в этом году 1,7 млрд долларов. Впрочем, мой гипотетический пример не сильно отличается от того, что я нашёл в документах по федеральному бюджету РФ на 2021 год. В нём расходы на обслуживание внешнего государственного долга запланированы в размере 2,2 млрд долларов (или 158,6 млрд рублей).

Всё для иностранных инвесторов, ничего для русских



Итак, можно было бы запросто сэкономить российской казне эти самые 2,2 млрд долларов в текущем году. А за десятилетие (если не наращивать программу государственных внешних заимствований) – без малого 22 млрд долларов. Моё предположение насчёт десятка лет не является сильно гипотетическим: надо иметь в виду, что займы Минфина очень долгосрочные и быстрого их погашения не планируется; более того, Минфин любит переоформлять "созревшие" займы в новые, ещё более "длинные".

Почему же Минфин не видит простого и эффективного решения: "закрытия" всех внешних государственных долгов России с помощью "избыточной" валюты, которая скопилась в кубышке под названием ФНБ? Моя версия проста: потому, что он хочет сохранить Россию в качестве "заповедника", где иностранные инвесторы могут получить очень неплохой доход.

Ещё раз повторю: на мировых финансовых рынках наблюдается тенденция к снижению доходности долговых бумаг (как государственных, так и корпоративных). От четверти до трети рынка вообще находится в "минусовой зоне". У международных инвесторов не так много альтернатив.

Конечно, можно зарабатывать на "пузырях" корпоративных акций, которые сегодня надуваются с помощью "печатных станков" ФРС, ЕЦБ, других ведущих центробанков. Но это опасная игра, она для азартных игроков. А для консервативных инвесторов вполне сгодится российский "заповедник" с евробондами Минфина РФ. Разве не очевидно, что Минфин (в паре с Банком России) играет против России?

Итак, ещё раз повторю: российские власти гордятся тем, что у страны "очень небольшой" государственный валютный долг. "Всего" каких-то 57 млрд долларов на начало года. А я считаю, что это позор, и усматриваю в этом государственное преступление.