ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

17:17 19.03.2021

Центробанк объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. Регулятор повышает ключевую ставку впервые с декабря 2018 года.

В релизе ЦБ, поясняющем данное решение, отмечается, что на сегодня уровень инфляции превышает прогнозные значения — в феврале годовой темп прироста потребительских цен ускорился до 5,7% против 5,2% месяцем ранее, а к 15 марта — до 5,8%.

«Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся значимо выше 4% в годовом выражении», — говорится в сообщении регулятора.

Центробанк не исключил, что на ближайших заседаниях будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

«Я думаю, что это будет не последнее повышение ключевой ставки. С учетом нынешнего прогноза ЦБ, что будет 6-процентная инфляция, я думаю, им надо, чтобы ключевая ставка превышала эту самую инфляцию хотя бы на 0,5 процентных пункта. То есть 6,5% — это минимум», — сказал журналу «Компания» экономист, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.