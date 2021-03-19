ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Центробанк объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. Регулятор повышает ключевую ставку впервые с декабря 2018 года.

В релизе ЦБ, поясняющем данное решение, отмечается, что на сегодня уровень инфляции превышает прогнозные значения — в феврале годовой темп прироста потребительских цен ускорился до 5,7% против 5,2% месяцем ранее, а к 15 марта — до 5,8%.

«Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся значимо выше 4% в годовом выражении», — говорится в сообщении регулятора.

Центробанк не исключил, что на ближайших заседаниях будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

«Я думаю, что это будет не последнее повышение ключевой ставки. С учетом нынешнего прогноза ЦБ, что будет 6-процентная инфляция, я думаю, им надо, чтобы ключевая ставка превышала эту самую инфляцию хотя бы на 0,5 процентных пункта. То есть 6,5% — это минимум», — сказал журналу «Компания» экономист, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
России отказано в просьбе использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Судьба предателя, угнавшего новейший МиГ-25 в Японию
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть первая
30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас
Избранное
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
Роль родителей в обучении в раннем детстве
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Сергей Черняховский: «Наверное, еще потребуется какое-то время, чтобы осознать – Стругацкие были крупнейшими советскими политическими философами»
«Чревато ли официальное присутствие Анкары в Закавказье дальнейшей турецкой экспансией на Северный Кавказ?»
Топ-5 самых острых блюд в мире
«Кто бы из претендентов ни победил на выборах, он столкнётся с реальной перспективой отвержения другим кандидатом исхода выборов»
Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию