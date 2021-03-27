Польша ввела санкции против двух судов, причастных к «Северному потоку-2»

19:25 27.03.2021

Власти Польши обнаружили в своих реестрах два судна, причастных к строительству газопровода "Северный поток - 2", и запретили им заходить в польские территориальные воды. Об этом сообщил Польскому агентству печати заместитель министра инфраструктуры республики Гжегож Витковский.

"Нас не интересует, что они возят, что они делают, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. А эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом "Северный поток - 2". С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право их задержать для проведения проверок", - приводит слова замминистра ТАСС.

Эти два судна принадлежат немецкому судовладельцу, они ходят под польским флагом. Они были зарегистрированы в Морской палате в Гданьске. Таким образом, это дело осложнено тем фактом, что владелец судна зарегистрировал фирму в Польше. Речь идет о судах Krebs geo и Krebs.

"Мы проанализировали все документы, которые нам предоставили службы, связанные с безопасностью нашей страны", - подчеркнул Витковский. "Мы приняли решение начать процедуру выведения судов из-под польского флага. Чтобы Польша не имела ничего общего с этими двумя судами", - сказал он, подчеркнув, что "никакое судно под польским флагом не может ущемлять экономические интересы польского государства".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года строительство возобновилось. В настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании. Польша выступает против реализации этого проекта, утверждая, что он угрожает безопасности и противоречит интересам Европы.