Бесплатного банкротства без суда добились менее 300 россиян

Менее 300 россиян сумели добиться банкротства с использованием облегченной процедуры, сообщает РБК со ссылкой на данные единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс").

Как отмечает издание, с сентября 2020 года в России заработал новый порядок банкротства, согласно которому данная процедура для физического лица может быть проведена без суда. Для этого долг заявителя не должен превышать 500 тысяч рублей, а также он не должен иметь достаточного имущества и других финансовых возможностей для его погашения. 

Сама процедура запускается путем подачи заявления в один из многофункциональных центров (МФЦ). Сотрудники МФЦ, в свою очередь, должны удостовериться в том, что кредитор не смог взыскать долг с гражданина в результате исполнительных производств. 

По закону данная процедура банкротства занимает 6 месяцев. Таким образом, в марте этот срок истек у первых заявителей, обратившихся в сентябре.

По данным на 29 марта, банкротами по упрощенной схеме смогли стать 283 человека, что составляет 14,5 процента от подавших заявки в сентябре.

При этом всего в сентябре прошлого года в МФЦ поступило 1,9 тысячи обращений об упрощенном банкротстве. Однако до рассмотрения дошло менее 400 из них. Ходатайства были удовлетворены в 73,8 процента случаев, дошедших до рассмотрения по существу.

По мнению экспертов, низкий уровень доведения процедуры до конца может быть связан с действиями банков, которые стремятся взыскать с должника средства через суд. Сделать это можно, если в ходе процедуры банкротства у должника были обнаружены имущество или доходы, в том числе в виде социальных выплат. К тому же многие потенциальные банкроты не удовлетворяют требованиям к упрощенной процедуре.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.03.2021, 14:50
    Гость: бп-320

    в нашей стране банкротом могут признать только таких людей как митрафанов и ему подобных . спростого человека три шкуры спустят .а если с его взять нечего то все равно банкротом не признают .На всякий случай . ВДРУГ он сможет хоть что то отдать

  4. 30.03.2021, 13:20
    Гость: На еду

    не один банк не даст. Эти банкроты из ваших будут. Айфон взяли, а отдавать не хотят, вот и воют и про обнуление, и то, что у них ничего нет. Но у них одна беда. РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ

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