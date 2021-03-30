Бесплатного банкротства без суда добились менее 300 россиян

11:08 30.03.2021

Менее 300 россиян сумели добиться банкротства с использованием облегченной процедуры, сообщает РБК со ссылкой на данные единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс").

Как отмечает издание, с сентября 2020 года в России заработал новый порядок банкротства, согласно которому данная процедура для физического лица может быть проведена без суда. Для этого долг заявителя не должен превышать 500 тысяч рублей, а также он не должен иметь достаточного имущества и других финансовых возможностей для его погашения.

Сама процедура запускается путем подачи заявления в один из многофункциональных центров (МФЦ). Сотрудники МФЦ, в свою очередь, должны удостовериться в том, что кредитор не смог взыскать долг с гражданина в результате исполнительных производств.

По закону данная процедура банкротства занимает 6 месяцев. Таким образом, в марте этот срок истек у первых заявителей, обратившихся в сентябре.

По данным на 29 марта, банкротами по упрощенной схеме смогли стать 283 человека, что составляет 14,5 процента от подавших заявки в сентябре.

При этом всего в сентябре прошлого года в МФЦ поступило 1,9 тысячи обращений об упрощенном банкротстве. Однако до рассмотрения дошло менее 400 из них. Ходатайства были удовлетворены в 73,8 процента случаев, дошедших до рассмотрения по существу.

По мнению экспертов, низкий уровень доведения процедуры до конца может быть связан с действиями банков, которые стремятся взыскать с должника средства через суд. Сделать это можно, если в ходе процедуры банкротства у должника были обнаружены имущество или доходы, в том числе в виде социальных выплат. К тому же многие потенциальные банкроты не удовлетворяют требованиям к упрощенной процедуре.