Бесплатного банкротства без суда добились менее 300 россиян
Менее 300 россиян сумели добиться банкротства с использованием облегченной процедуры, сообщает РБК со ссылкой на данные единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс").
Как отмечает издание, с сентября 2020 года в России заработал новый порядок банкротства, согласно которому данная процедура для физического лица может быть проведена без суда. Для этого долг заявителя не должен превышать 500 тысяч рублей, а также он не должен иметь достаточного имущества и других финансовых возможностей для его погашения.
Сама процедура запускается путем подачи заявления в один из многофункциональных центров (МФЦ). Сотрудники МФЦ, в свою очередь, должны удостовериться в том, что кредитор не смог взыскать долг с гражданина в результате исполнительных производств.
По закону данная процедура банкротства занимает 6 месяцев. Таким образом, в марте этот срок истек у первых заявителей, обратившихся в сентябре.
По данным на 29 марта, банкротами по упрощенной схеме смогли стать 283 человека, что составляет 14,5 процента от подавших заявки в сентябре.
При этом всего в сентябре прошлого года в МФЦ поступило 1,9 тысячи обращений об упрощенном банкротстве. Однако до рассмотрения дошло менее 400 из них. Ходатайства были удовлетворены в 73,8 процента случаев, дошедших до рассмотрения по существу.
По мнению экспертов, низкий уровень доведения процедуры до конца может быть связан с действиями банков, которые стремятся взыскать с должника средства через суд. Сделать это можно, если в ходе процедуры банкротства у должника были обнаружены имущество или доходы, в том числе в виде социальных выплат. К тому же многие потенциальные банкроты не удовлетворяют требованиям к упрощенной процедуре.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в нашей стране банкротом могут признать только таких людей как митрафанов и ему подобных . спростого человека три шкуры спустят .а если с его взять нечего то все равно банкротом не признают .На всякий случай . ВДРУГ он сможет хоть что то отдать
В банкроты метишь?
готовится в думу, чтобы и дальше служить делу обнуления президентских сроков.
не один банк не даст. Эти банкроты из ваших будут. Айфон взяли, а отдавать не хотят, вот и воют и про обнуление, и то, что у них ничего нет. Но у них одна беда. РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ
что на свободе. Пока.