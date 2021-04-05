Объем просрочки россиян по кредитам составил почти 1 трлн рублей

Просроченная задолжденность по кредитам россиян приблизилась к 1 трл рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности физлиц составила 976,1 млрд рублей, увеличившись за год на 22%.

Отмечается, что данный показатель вырос впервые за последние три года при стабильных темпах кредитования. Так, в предыдущие годы объем просроченных платежей сокращался, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом он упал на 1,2%. 

При этом объем кредитования рос в диапазоне 2,7-2,9 трлн рублей. Так к 1 марта 2021 года кредитный портфель россиян достиг 20,8 трлн рублей. 

По мнению экспертов Центробанка, рост просроченных платежей связан с последствиями пандемии.

"Определенное ухудшение качества портфелей произошло, но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным. Избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию", — пояснили в Центробанке.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.04.2021, 18:52
    Гость: Сегодня заскочил в "М-Видео"

    На одного посетителя (не покупателя) 20 продавцов. А когда-то было всё наоборот. В кредит, видать, никто уже ничего не приобретает.

  3. 05.04.2021, 16:27
    Гость: слесарь Вася

    А вот и "пушечное мясо" подоспело! Воевать-то кому-то надо "за Рассею и царя". Вот всем должникам и предложат выбор - или платите долги прямо сейчас, или идете в армию контрактниками отрабатывать долги. В 2014-2015 по такой схеме очень многие поехали воевать в Сирию и Украину. Правда очень многие оттуда вернулись не с деньгами, а в гробах, но то уже такое, нюансы. "Лес рубят, щепки летят". В большой войне кто там будет считать эти "щепки".

  4. 05.04.2021, 15:54
    Гость: ?

    Это типа нехорошие банкиры открыли левых кредитов на 1 триллион? Продолжайте, я люблю сказки слушать! А для чего у нас тогда ФСБ, полиция, прокуратура, надзор ЦБ, и прочие проверяющие структуры? Видать таки россияне идут к тому, что скоро все станут банкротами. Вместе с Россией.

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© KM.RU, Алексей Белкин
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