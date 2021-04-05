Объем просрочки россиян по кредитам составил почти 1 трлн рублей

11:10 5.04.2021

Просроченная задолжденность по кредитам россиян приблизилась к 1 трл рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности физлиц составила 976,1 млрд рублей, увеличившись за год на 22%.

Отмечается, что данный показатель вырос впервые за последние три года при стабильных темпах кредитования. Так, в предыдущие годы объем просроченных платежей сокращался, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом он упал на 1,2%.

При этом объем кредитования рос в диапазоне 2,7-2,9 трлн рублей. Так к 1 марта 2021 года кредитный портфель россиян достиг 20,8 трлн рублей.

По мнению экспертов Центробанка, рост просроченных платежей связан с последствиями пандемии.

"Определенное ухудшение качества портфелей произошло, но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным. Избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию", — пояснили в Центробанке.