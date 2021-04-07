Набиуллина призвала отказаться от административного ограничения цен

Эльвира Набиуллина © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Биржевом форуме призвала как можно быстрее отказываться от административного ограничения цен. По ее мнению, эта мера искажает ценовые индикаторы и препятствует развитию производства.

Набиуллина отметила, что введение ценовых ограничений показало себя достаточно эффективно на рынке нефтепродуктов, но "здесь надо быть тоже очень аккуратными, чтобы не увлекаться этими механизмами". По мнению главы ЦБ, в первую очередь эта мера должна быть понятной и прозрачной для производителей и не должна подменять рыночное ценообразование, иначе можно получить негативный эффект, пишет РБК.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара и подсолнечного масла. После этого правительство договорилось с производителями и торговыми сетями заморозить цены на эти продукты. Позднее заморозить на два месяца цены на свою продукцию решили производители мяса птицы и яиц.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.04.2021, 20:17
    Гость: однозначно

    При зарплате в несколько лямов+гос обеспечение и пр бонусы,мне глубоко было бы даже знать,что почем где стоит.Г-жа Набиуллина живет в своем мире,он совершенно не похож на тот в котором живет страна.

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