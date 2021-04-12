Прибалтика впервые отказалась от электроэнергии из РФ

08:45 12.04.2021

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, Латвия прекратила коммерческий импорт электроэнергии из России без объяснения причин на два дня (8 и 11 апреля). Отмечается, что в эти дни будут проходить испытания по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Сам выход из БРЭЛЛ намечен на 2025 год.

В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП на промежутке между Белоруссией и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.

Отмечается, что в эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Прибалтике цены, наоборот, выросли.

Власти стран Балтии в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.