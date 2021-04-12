Прибалтика впервые отказалась от электроэнергии из РФ
Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ, пишет газета "КоммерсантЪ".
По данным издания, Латвия прекратила коммерческий импорт электроэнергии из России без объяснения причин на два дня (8 и 11 апреля). Отмечается, что в эти дни будут проходить испытания по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Сам выход из БРЭЛЛ намечен на 2025 год.
В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП на промежутке между Белоруссией и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.
Отмечается, что в эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Прибалтике цены, наоборот, выросли.
Власти стран Балтии в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не надо мешать хуторянам возвращаться, так сказать, к истокам в 19 век. Ну, не их это все... ВЭФ, АЭС, вагоностроение всякое...
Зачем спорить есть статистика с уровнем жизни.Дело не в сумме ,а в условиях и социалке.Пенсионер пенсионеру рознь и по здоровью и гос поддержке.В россии запутанная пенсионная система позволяет СВОИМ получать большую пенсию и пособия оторвав от большинства.
1) Экспорт электроэнергии из Калининградской области не прекращался
2) Первоначально выход из БРЭЛЛ намечался ещё на 2016 год.
3) Технические решения этого "выхода" таковы, что это будет чисто юридическая уловка.
Ты вентилятор и китайские "солнечные панели" уже купил? А... в пещере электричество же не нужно...
очередная шароварная шизофрения..
вся прибалтика Импортирует электроэнергию.
за последние пару лет коммуналка выросла в два раза и продолжает расти. цены на электроэнергию выросли на 50%.
однако американским марионетка все равно - они Уничтожили промышленность лет 15 назад..
основной потребитель электричества это домашние хозяйста, а они молчат даже когда их детям принудительно вкалывают генные препараты..