Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли

Кондитерские предприятия объявили о планируемом повышении отпускных цен на конфеты и вафли, пишет РБК.

Так, о подорожании своей продукции заявили компании "Акульчев", "Эссен Продакшн АГ", кондитерская фабрика "Победа".

Повышение цен обосновывается существенным ростом цен на сырье и упаковку. Отмечается, что сырье выросло от 25 до 120% за последние шесть месяцев. 

В основном дорожают основные ингредиенты: мука, масло, яйца, джемы, сахар. Также существенно подорожали какао-продукты, так как крупнейшие страны-производители (Гана и Кот-д'Ивуар) какао-продуктов договорились брать дополнительно по 500 долларов с 1 кг за экспорт тертого какао. 

Основные категории кондитерских изделий с марта 2020-го по март 2021 года подорожали в магазинах в среднем на 2,5–8,5%, свидетельствуют доступные данные Росстата.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2021, 18:32
    Гость: ...

    Да практически через день предупреждают о росте цен на какие-нибудь продукты, соломки стелят...
    Да мы и так знаем, что всё дорожает с какой-то немыслимой скоростью... скоро уже в магазин не с чем будет ходить, особенно после уплаты коммунальных услуг. Какие-то неоправданно высокие цены на все. А про зарплату вообще забыли. Может её тоже стоит повышать?

  3. 15.04.2021, 17:11
    Гость: Интересуюсь

    Государство, ау, ты есть у нас? Или ты только можешь штрафовать за "масочки" и на мирных митингах задерживать? Не протянешь ты долго, государство, если к людям так будешь относиться.

  4. 15.04.2021, 13:40
    Гость: Европеец

    Я уже спрашивал - а нет тот ли дурак, который берёт в обмен на реальные ценности зелёные фантики ?
    Тот кто их предлагает - умнее, чем тот, который их берёт.
    Или всё же фантики имеют реальную цену если за них можно что угодно приобрести или даже их покупать впрок как делают ваши повелители ?
    Что говорит личный опыт ? Скорее всего такого опыта у Вас нет, вот и сердитесь на тех у кого есть и опыт и фантики.

  5. 15.04.2021, 13:38
    Гость: Почему

    бы не написать правду - подорожает всё.
    И превратятся все "доплаты" в дырку от бублика.

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