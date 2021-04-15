Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли

10:03 15.04.2021

Кондитерские предприятия объявили о планируемом повышении отпускных цен на конфеты и вафли, пишет РБК.

Так, о подорожании своей продукции заявили компании "Акульчев", "Эссен Продакшн АГ", кондитерская фабрика "Победа".

Повышение цен обосновывается существенным ростом цен на сырье и упаковку. Отмечается, что сырье выросло от 25 до 120% за последние шесть месяцев.

В основном дорожают основные ингредиенты: мука, масло, яйца, джемы, сахар. Также существенно подорожали какао-продукты, так как крупнейшие страны-производители (Гана и Кот-д'Ивуар) какао-продуктов договорились брать дополнительно по 500 долларов с 1 кг за экспорт тертого какао.

Основные категории кондитерских изделий с марта 2020-го по март 2021 года подорожали в магазинах в среднем на 2,5–8,5%, свидетельствуют доступные данные Росстата.