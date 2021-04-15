Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли
Кондитерские предприятия объявили о планируемом повышении отпускных цен на конфеты и вафли, пишет РБК.
Так, о подорожании своей продукции заявили компании "Акульчев", "Эссен Продакшн АГ", кондитерская фабрика "Победа".
Повышение цен обосновывается существенным ростом цен на сырье и упаковку. Отмечается, что сырье выросло от 25 до 120% за последние шесть месяцев.
В основном дорожают основные ингредиенты: мука, масло, яйца, джемы, сахар. Также существенно подорожали какао-продукты, так как крупнейшие страны-производители (Гана и Кот-д'Ивуар) какао-продуктов договорились брать дополнительно по 500 долларов с 1 кг за экспорт тертого какао.
Основные категории кондитерских изделий с марта 2020-го по март 2021 года подорожали в магазинах в среднем на 2,5–8,5%, свидетельствуют доступные данные Росстата.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да практически через день предупреждают о росте цен на какие-нибудь продукты, соломки стелят...
Да мы и так знаем, что всё дорожает с какой-то немыслимой скоростью... скоро уже в магазин не с чем будет ходить, особенно после уплаты коммунальных услуг. Какие-то неоправданно высокие цены на все. А про зарплату вообще забыли. Может её тоже стоит повышать?
наймет еще побольше в карательные органы и на его век хватит.
Государство, ау, ты есть у нас? Или ты только можешь штрафовать за "масочки" и на мирных митингах задерживать? Не протянешь ты долго, государство, если к людям так будешь относиться.
Я уже спрашивал - а нет тот ли дурак, который берёт в обмен на реальные ценности зелёные фантики ?
Тот кто их предлагает - умнее, чем тот, который их берёт.
Или всё же фантики имеют реальную цену если за них можно что угодно приобрести или даже их покупать впрок как делают ваши повелители ?
Что говорит личный опыт ? Скорее всего такого опыта у Вас нет, вот и сердитесь на тех у кого есть и опыт и фантики.
бы не написать правду - подорожает всё.
И превратятся все "доплаты" в дырку от бублика.