Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на потребление электричества
Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на потребление электроэнергии для населения путем перехода на прогрессивную шкалу тарифов, пишет газета "Известия".
В данной шкале тарифов за потребление электроэнергии свыше нормы устанавливается более высокая плата. В организации отметили, что данная мера может помочь решить проблему перекрестного субсидирования, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными тарифами для бизнеса.
За ориентир они предложили взять максимум 100кВт.ч в месяц на человека. На каждого дополнительного человека, проживающего с собственником, добавлять еще по 50кВт.ч, при наличии электроплиты умножать показать на 1,5.
Повышать тариф предлагается за каждые новые 100 кВт.ч сверх нормы. Расценки за потребление электроэнергии сверхнормы предлагается приблизить к экономически обоснованным тарифам без учета механизма перекрестного субсидирования.
Письмо организации с данным предложением поступило в аппарат правительства на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Понял. Это типа: Союз Меча и Орала! Главное услышать стоны, со всех уголков России! Понял! Хитро закрутили!
а чего это япошки было так возбудились на счет Курил? как будто им что-то там обламывалось. значит, чего-то им там пропихивали-обещали. обменивали на что-то. калякали чего-то там. ты - мене, я - тобе.
вот так и живем.
ля-ля-тополя.
Похоже, что у нас все "Шелищы" в стране во время когда народ за чертой бедности, цены растут а тарифы падают, решили нам от нашего имени ещё и тарифы на свет поднять.
Вот она забота ЕдиноРогов о простом народе.
Читаю подробно, и что я вижу? Таки опять торчат пейсы тех самых, у кого "папа пианист" в Израиле.
"сегодня выяснилось, и ее председатель, член партии "Единая Россия" некто Петр Шелищ, от лица всех российских потребителей написал письмо премьер-министру РФ Мишустину с просьбой увеличения тарифов на электроэнергию для граждан в случае превышения лимитов, которые установил сам этот Шелищ".
То есть этот дядя от нашего имени всё это состряпал!
А кто он такой?
В Государственной Думе 1—2 созывов — член фракции «Яблоко», 3 созыва — член фракции «Отечество — Вся Россия», после её объединения с фракцией «Единство» — член фракции «Единая Россия» (3—4 созывы). На выборах 1999 года победил баллотировавшегося по тому же округу А. А. Собчака.
В «Яблоке» изначально русских не было, эта партия прозападная еврейская «национал капиталистическая». А Собчак известен своей русофобией и антисоветчиной. И блукал 20 лет Шелищ по всем русофобским и антисоветским партиям. пока не оказался в самом нужном месте-ЕР.
Этой осенью Шелищ немало собирается баллотироваться в ГД и не простым депутатом, минимум председателем партийной фракции.
даже без "экспертиз" очевидно, что это завуалированный способ поднять цены на электричество.
При "капитализме" не может быть в принципе никаких тарифов и нормативов.
Это циничное лукавство.
И это не "союз потребителей", это лицемерная "6" монополистов у них на зарплате.
Этот "Союз потребителей РФ" нужно разогнать и ликвидировать.
Что это за "потребители" которые ратуют за повышение цен? Кого они хотят обмануть? По сути работают на чей то карман!