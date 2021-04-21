Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на потребление электричества

08:00 21.04.2021

Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на потребление электроэнергии для населения путем перехода на прогрессивную шкалу тарифов, пишет газета "Известия".

В данной шкале тарифов за потребление электроэнергии свыше нормы устанавливается более высокая плата. В организации отметили, что данная мера может помочь решить проблему перекрестного субсидирования, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными тарифами для бизнеса.

За ориентир они предложили взять максимум 100кВт.ч в месяц на человека. На каждого дополнительного человека, проживающего с собственником, добавлять еще по 50кВт.ч, при наличии электроплиты умножать показать на 1,5.

Повышать тариф предлагается за каждые новые 100 кВт.ч сверх нормы. Расценки за потребление электроэнергии сверхнормы предлагается приблизить к экономически обоснованным тарифам без учета механизма перекрестного субсидирования.

Письмо организации с данным предложением поступило в аппарат правительства на имя премьер-министра Михаила Мишустина.