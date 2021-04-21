Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на потребление электричества

Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на потребление электроэнергии для населения путем перехода на прогрессивную шкалу тарифов, пишет газета "Известия".

В данной шкале тарифов за потребление электроэнергии свыше нормы устанавливается более высокая плата. В организации отметили, что данная мера может помочь решить проблему перекрестного субсидирования, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными тарифами для бизнеса. 

За ориентир они предложили взять максимум 100кВт.ч в месяц на человека. На каждого дополнительного человека, проживающего с собственником, добавлять еще по 50кВт.ч, при наличии электроплиты умножать показать на 1,5.

Повышать тариф предлагается за каждые новые 100 кВт.ч сверх нормы. Расценки за потребление электроэнергии сверхнормы предлагается приблизить к экономически обоснованным тарифам без учета механизма перекрестного субсидирования. 

Письмо организации с данным предложением поступило в аппарат правительства на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.04.2021, 14:24
    Гость: Шило - Ивану

    Понял. Это типа: Союз Меча и Орала! Главное услышать стоны, со всех уголков России! Понял! Хитро закрутили!

  2. 21.04.2021, 14:23
    Гость: вопрос?

    а чего это япошки было так возбудились на счет Курил? как будто им что-то там обламывалось. значит, чего-то им там пропихивали-обещали. обменивали на что-то. калякали чего-то там. ты - мене, я - тобе.
    вот так и живем.
    ля-ля-тополя.

  3. 21.04.2021, 14:03
    Гость: ABCD

    Похоже, что у нас все "Шелищы" в стране во время когда народ за чертой бедности, цены растут а тарифы падают, решили нам от нашего имени ещё и тарифы на свет поднять.
    Вот она забота ЕдиноРогов о простом народе.

  4. 21.04.2021, 14:00
    Гость: ABCD

    Читаю подробно, и что я вижу? Таки опять торчат пейсы тех самых, у кого "папа пианист" в Израиле.
    "сегодня выяснилось, и ее председатель, член партии "Единая Россия" некто Петр Шелищ, от лица всех российских потребителей написал письмо премьер-министру РФ Мишустину с просьбой увеличения тарифов на электроэнергию для граждан в случае превышения лимитов, которые установил сам этот Шелищ".
    То есть этот дядя от нашего имени всё это состряпал!
    А кто он такой?
    В Государственной Думе 1—2 созывов — член фракции «Яблоко», 3 созыва — член фракции «Отечество — Вся Россия», после её объединения с фракцией «Единство» — член фракции «Единая Россия» (3—4 созывы). На выборах 1999 года победил баллотировавшегося по тому же округу А. А. Собчака.
    В «Яблоке» изначально русских не было, эта партия прозападная еврейская «национал капиталистическая». А Собчак известен своей русофобией и антисоветчиной. И блукал 20 лет Шелищ по всем русофобским и антисоветским партиям. пока не оказался в самом нужном месте-ЕР.
    Этой осенью Шелищ немало собирается баллотироваться в ГД и не простым депутатом, минимум председателем партийной фракции.

  5. 21.04.2021, 13:53
    Гость: ABCD

    даже без "экспертиз" очевидно, что это завуалированный способ поднять цены на электричество.
    При "капитализме" не может быть в принципе никаких тарифов и нормативов.
    Это циничное лукавство.
    И это не "союз потребителей", это лицемерная "6" монополистов у них на зарплате.
    Этот "Союз потребителей РФ" нужно разогнать и ликвидировать.
    Что это за "потребители" которые ратуют за повышение цен? Кого они хотят обмануть? По сути работают на чей то карман!

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