Эксперт предупредил об опасности выпадения среднего класса в бедность

15:07 4.05.2021

Значительная доля населения, «выпавшая» в период пандемии из среднего класса, попала не в «протосредний класс», а в бедность, заявил в интервью телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его мнению, то, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса, у которых «пропали источники существования», — это «дефект нашей политики». Экономист отметил, что «любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать». Ключевой вызов, с которым Россия должна справляться сейчас, по мнению ректора ВШЭ, — это продолжающееся падение реальных доходов населения, и «справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя».

Переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики». Пока политических последствий этого процесса эксперт не видит, но «ответ еще придет, и с ним надо что-то делать», предупреждает Кузьминов. Падение доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется «в пределах 2%».

По итогам 2020 года, по данным Росстата, уровень бедности в России (доля людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума в целом по стране) составил 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальное значение показателя с 2014 года.