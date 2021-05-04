Эксперт предупредил об опасности выпадения среднего класса в бедность
Значительная доля населения, «выпавшая» в период пандемии из среднего класса, попала не в «протосредний класс», а в бедность, заявил в интервью телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
По его мнению, то, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса, у которых «пропали источники существования», — это «дефект нашей политики». Экономист отметил, что «любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать». Ключевой вызов, с которым Россия должна справляться сейчас, по мнению ректора ВШЭ, — это продолжающееся падение реальных доходов населения, и «справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя».
Переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики». Пока политических последствий этого процесса эксперт не видит, но «ответ еще придет, и с ним надо что-то делать», предупреждает Кузьминов. Падение доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется «в пределах 2%».
По итогам 2020 года, по данным Росстата, уровень бедности в России (доля людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума в целом по стране) составил 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальное значение показателя с 2014 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«...это «дефект нашей политики...»
Политики ли? А может королевства кривых зеркал?
И зачем нам дефектное го-во с дефектной политикой?
Когда то покойная почётная старая дева либерализма Новодворская метко охарактеризовала это го-во "тут всё размазано по стенам и свисает как сопли..."
Новые дворяне так увлеклись постройкой дворцов для себя, в Куршавелях, Испании, в Геленджике и Рублёвке, что забили о том, чья Россия страна и что там десятки миллионов живут. Хотя что-то мне подсказывает, что это их вообще не интересовало никогда.
Гегемон оказался вообще пустышкой, плохим актёром. Если с него сдуть всю позолоченную чешую которую ему СМИ навешало, то "король" останется голый.
с математическим расчетом, но сбоил комп. Поэтому отвечу кратко: открытие рынков - это возможность сделать что-то передовое, а вот высокая зарплата при устаревшей технологии - это неминуемый кризис!
В цифрах где то в 15 раз ниже. В большинстве стран Западной Европы минимальная зарплата 1500 евро. Ну а на закуску про цены и любящим кричать про то что в Европе в 15-20-30 раз все дороже. Реальное сравнение от авторитетного агентсва, сохранение уровня потребления с учетом всех показателей (аренда , цены на продукты , рзавлечения , одежда , транспорт и т.д.). Взяты за основу два провинциальных города. На 2021 год ситуация такова , чтобы сохранить такой же уровень жизни на 15000 рублей в средне-российском городе , вам неообходимо иметь доход порядка 320 евро в средне-западноевропейском городе. Учитывая что зарплата 15000 рублей (на руки) вполне типчна для Российской провинции , а типичная для Западноевропейской около 1800-2000 евро (неквалифицированный труд). Получаем соотношение , 2000 евро к 320 , то есть реальная разница где-то 6 порядков. Учитываем также улучшенное качество жизни , транспорта , медицины (в основном бесплатной за счет страховки вклеченной в налоги) , пенсии....Вот такой вот прорыв..за 20 лет пути (а то и 30). Имея все ресурсы (на западе их покупают за хорошую цену).
Песков успокоил страну: Алжир живет еще хуже, чем Россия.
Наши зарплаты в 7 раз ниже зарубежных, скоро будут еще ниже...
Мы о разном говорим.
Если вы пишете про 2006-2007 год, то это не имеет отношения к тому что я написал.
Я написал о стратегической ошибки гайдара и его либерастической банды - отмене монополии внешней торговли и открытия рынков России перед всем и вся.
К 2006 году те предприятия, которые можно было сберечь, сохрани государство монополию на внешнюю торговлю, давно уже перестали существовать.
Я не понимаю, как предприятия в 2006-2007 годах могли осуществить "модернизацию производства" за счет собственных средств особенно, если рынки сбыла уже были прочно поделены...
Относительно Китая, там с самого начала все было иначе, взять хотя бы действия властей на Тянь-ань-мень.
Это тебе не Янаев с трясущимися руками.