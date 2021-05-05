Сбережения россиян в первом квартале 2021 года сократились на 604 млрд руб

Резкое ускорение инфляции и падение уровня жизни вернули российских потребителей в режим проедания сбережений.

Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала россияне получили 14,3 триллиона рублей доходов, а потратили на покупку товаров и услуг 14,904 триллиона. Данная разница была покрыта из сбережений, которые за 3 месяца сократились на 604,3 млрд рублей, сообщает Finanz.ru.

Таким образом, средняя скорость, с которой таяли накопления граждан на счетах и в наличных, составила 6,7 млрд рублей в день, или 280 млн рублей в час.

Издание отмечает, что люди проедают запасы по мере того, как их реальные доходы продолжают падать (-3,6% в первом квартале), а инфляция бьет рекорды за 5 лет по широкой потребительской корзине и за 6 лет - на рынке продовольствия и лекарств.

Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов также заметил, что помимо сбережений в ход идут банковские кредиты, выдача которых «ускоряется и вскоре достигнет темпов конца прошлого года». При этом общий размер задолженности физических лиц перевалил за 21 трлн рублей, а долговая нагрузка достигла 18,7% от доходов, что является рекордом за всю современную историю страны.

По итогам 2020 года реальные доходы россиян откатились на минимум за 10 лет, зарплаты в долларовом выражении упали на 11-летнее дно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.05.2021, 18:40
    Гость: Это Навальный виноват

    Он разоблачил вора, а тот стал ещё наглее очищать карманы электората.

  5. 05.05.2021, 17:51
    Гость: профессор Преображенский

    \ Сбережения россиян в первом квартале 2021 года сократились на 604 млрд руб
    ЗатоКрымНАШ!!! Не отдадим врагу ни пяди оккупированной земли!!!

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