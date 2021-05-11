Сбербанк отчитался о рекордном объеме выдачи розничных кредитов за месяц

Деньги, счеты

Согласно отчетности Сбербанка по РСБУ, объем выдачи розничных кредитов в апреле превысил 0,5 трлн рублей и составил 526 млрд рублей.

Портфель розничных кредитов в апреле вырос на 2,4%, а его объем по состоянию на 1 мая превысил отметку в 9 трлн руб. Основным драйвером роста в банке назвали ипотечные кредиты, портфель которых за месяц увеличился на 2,9%, сообщает РБК.

Также сообщается, что корпоративным клиентам было выдано 1,2 трлн рублей, а за месяц кредитный портфель вырос на 0,6% без учета валютной переоценки и на 1 мая составил 15,6 трлн руб.

Активы банка за апрель превысили 35 трлн руб., увеличившись на 2% в основном за счет роста кредитов. При этом чистая прибыль Сбербанка в этом месяце составила рекордные 103,6 млрд рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 11.05.2021, 18:27
    Гость: тд

    На все воля божия .. издержки на содержание не производственной части экономики будут наростать до упора..

  5. 11.05.2021, 18:24
    Гость: тд

    Неужели...и как вдруг им кто то спишет долги?!Успешная Старуха процентщица и ее инвесторы с крышей подарят из своего кармана халяву неудачникам рыночных отношений?!Не для того оне все это создали и охраняют ..

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