Сбербанк отчитался о рекордном объеме выдачи розничных кредитов за месяц
Согласно отчетности Сбербанка по РСБУ, объем выдачи розничных кредитов в апреле превысил 0,5 трлн рублей и составил 526 млрд рублей.
Портфель розничных кредитов в апреле вырос на 2,4%, а его объем по состоянию на 1 мая превысил отметку в 9 трлн руб. Основным драйвером роста в банке назвали ипотечные кредиты, портфель которых за месяц увеличился на 2,9%, сообщает РБК.
Также сообщается, что корпоративным клиентам было выдано 1,2 трлн рублей, а за месяц кредитный портфель вырос на 0,6% без учета валютной переоценки и на 1 мая составил 15,6 трлн руб.
Активы банка за апрель превысили 35 трлн руб., увеличившись на 2% в основном за счет роста кредитов. При этом чистая прибыль Сбербанка в этом месяце составила рекордные 103,6 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Курс старухой процентщицей взят проверенный ..навстречу Раскольникову .
Дай бог чтоб вам всегда хватало денег Но судьба индейка а жизнь злодейка
По какому курсу конвертируются слёзы населения в прибыль банков???
На все воля божия .. издержки на содержание не производственной части экономики будут наростать до упора..
Неужели...и как вдруг им кто то спишет долги?!Успешная Старуха процентщица и ее инвесторы с крышей подарят из своего кармана халяву неудачникам рыночных отношений?!Не для того оне все это создали и охраняют ..