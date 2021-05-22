Как стать дизайнером и на каких курсах можно получить полноценную профессию

09:14 22.05.2021

Где можно пройти дистанционное обучение по дизайну и на что следует обращать внимание при выборе онлайн-курсов. Можно ли после курсов получить профессию дизайнера.

Здравствуйте! В статье мы расскажем, где можно пройти дистанционное обучение по дизайну и на что следует обращать внимание при выборе онлайн-курсов. Мы составили список лучших обучающих программ для начинающих дизайнеров от проверенных онлайн-школ.

Самые перспективные направления в дизайне

Если вы хотите пройти обучение на дизайнера с нуля, то в первую очередь следует определиться со специализацией. В современном дизайне много интересных направлений. Наиболее востребованы следующие специалисты:

Веб-дизайнер – разрабатывает уникальный дизайн для сайтов и мобильных приложений, проектирует структуру и навигацию, работает над юзабилити, использует разные инструменты маркетинга: цвет, шрифты, типографику и пр.

Графический дизайнер – создает визуальный контент: буклеты, афиши, презентации, инфографику, макеты для печатной продукции и т. д. А также он разрабатывает айдентику: логотипы, визитки, брендбуки и др.

Дизайнер интерьеров – придумывает концепцию помещения с нуля, проектирует дизайн для квартир, домов, офисов и пр. Он умеет подбирать материалы, мебель, декор, делать пространство не только красивым, но и эргономичным.

Геймдизайнер – разрабатывает концепцию, игровые механики, придумывает сюжет и персонажей, создает прототипы игры и шаблоны интерфейсов.

Motion-дизайнер – работает с двухмерной и трехмерной анимацией, монтирует видео для разных целей: ТВ-реклама, фильм, музыкальный клип, ролик на Youtube, презентация и т. д.

Любую из этих профессий можно освоить дистанционно. Во многих онлайн-школах есть курсы для начинающих дизайнеров. Мы рекомендуем удаленный формат обучения. Вам не придется подстраиваться под жесткий график: если пропустите онлайн-урок, сможете посмотреть его в записи. На занятиях у вас будет много практических заданий, из них вы составите портфолио. После прохождения курса HR-консультанты школы помогут с трудоустройством: подберут вакансии и подготовят к собеседованию.

ТОП-5 дистанционных курсов для начинающих дизайнеров

Для поиска курсов рекомендуем пользоваться специальными агрегаторами. Например, УчисьОнлайн.ру - здесь самая большая подборка платных и бесплатных онлайн-курсов разных школ, которые можно сравнить по цене, длительности, формату занятий, есть программы для новичков и профи. А также на сервисе вы сможете почитать отзывы учеников.

Лучшие курсы по дизайну мы нашли здесь - uchis-online.ru/profi/dizain, среди них:

"Веб-дизайнер" от Нетологии. Вы научитесь работать с типографикой, композицией, сеткой, освоите программы Figma и Tilda, создадите лендинг и многостраничный сайт, проведете комплексный UX-анализ. После обучения вам выдадут удостоверение гос. образца и помогут с трудоустройством. Специалисты Центра карьеры расскажут, где искать работодателей и подготовят вас к собеседованию. Онлайн-курс длится 8 месяцев.

от Нетологии. Вы научитесь работать с типографикой, композицией, сеткой, освоите программы Figma и Tilda, создадите лендинг и многостраничный сайт, проведете комплексный UX-анализ. После обучения вам выдадут удостоверение гос. образца и помогут с трудоустройством. Специалисты Центра карьеры расскажут, где искать работодателей и подготовят вас к собеседованию. Онлайн-курс длится 8 месяцев. "Графический дизайнер" от Contented. Научитесь создавать бренд-дизайн с нуля: от баннера до макета сайта и брендбука. За 9 месяцев сделаете более 10 кейсов для портфолио: проекты с векторной графикой, анимацией, 3D. Куратор проверит каждую домашнюю работу и даст развернутый комментарий. В конце курса у вас будет несколько интенсивов с HR-консультантами, которые дадут рекомендации по резюме и расскажут, где искать вакансии.

от Contented. Научитесь создавать бренд-дизайн с нуля: от баннера до макета сайта и брендбука. За 9 месяцев сделаете более 10 кейсов для портфолио: проекты с векторной графикой, анимацией, 3D. Куратор проверит каждую домашнюю работу и даст развернутый комментарий. В конце курса у вас будет несколько интенсивов с HR-консультантами, которые дадут рекомендации по резюме и расскажут, где искать вакансии. "Дизайн интерьеров с нуля до PRO" от Skillbox. За 8 месяцев вас научат визуализировать идеи клиентов, проектировать интерьеры в программах ArchiCad и 3ds Max, создавать чертежи. К концу курса у вас будет собственный проект – интерьер загородного дома. На время обучения школа предоставит бесплатный доступ к лицензии Архикад.

от Skillbox. За 8 месяцев вас научат визуализировать идеи клиентов, проектировать интерьеры в программах ArchiCad и 3ds Max, создавать чертежи. К концу курса у вас будет собственный проект – интерьер загородного дома. На время обучения школа предоставит бесплатный доступ к лицензии Архикад. "Геймдизайн" от Geekbrains. На курсе, который длится 17 месяцев, вы будете разрабатывать концепции игр и игровые механики, сделаете для портфолио 6 проектов, в том числе прототип в Unreal Engine. HR-специалисты помогут с трудоустройством. Если пройдете обучение, но не найдете работу, Geekbrains вернет вам деньги – это условие закреплено в договоре.

от Geekbrains. На курсе, который длится 17 месяцев, вы будете разрабатывать концепции игр и игровые механики, сделаете для портфолио 6 проектов, в том числе прототип в Unreal Engine. HR-специалисты помогут с трудоустройством. Если пройдете обучение, но не найдете работу, Geekbrains вернет вам деньги – это условие закреплено в договоре. "Motion-дизайн" от Нетологии. Вы сможете работать с 2D- и 3D-анимацией на реальных задачах и найдете первых заказчиков на фрилансе уже во время обучения. По окончании курса у вас будет 3 кейса для портфолио, шоу-рил ваших работ и диплом о проф. переподготовке. Курс длится 9,5 месяцев.

С чего начать обучение будущему дизайнеру

Если у вас нет минимального опыта работы в графических редакторах, то для начала можно пройти бесплатный курс по дизайну. К примеру, в онлайн-школе Нетология есть практический мини-курс "Основы Adobe Photoshop". За 6 уроков вы освоите базовые инструменты Фотошопа и научитесь создавать простые иллюстрации и анимированные изображения.

Если нужно получить новую профессию быстро, выбирайте экспресс-курс длительностью до 3 -4 месяцев. Например, на онлайн-курсе "Дизайнер логотипа и фирменного стиля" от Skillbox вас научат основам графического дизайна. После 4 месяцев обучения сможете разрабатывать дизайн-концепцию, создавать айдентику, брендбуки, гайдлайны и делать эффектные презентации.

А если хотите освоить несколько направлений дизайна, проходите полноценный курс, который рассчитан на срок от года. На "Факультете дизайна" от Geekbrains вы изучите графический дизайн, веб-дизайн, UX/UI-дизайн и станете универсальным специалистом. После обучения получите диплом о профессиональной переподготовке.

Как выбрать онлайн-курс

При выборе онлайн-курсов нужно учесть: