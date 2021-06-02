В России признали неэффективной раздачу прямых денег на открытие бизнеса

10:49 2.06.2021

Министерство экономического развития РФ признало неэффективными механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в стране.

"Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела. Потому что желание открыть бизнес так или иначе возникает из опыта, усвоенных уроков, полученных компетенций, а когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, - это не работает", - сказала в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы министерства Татьяна Илюшникова.

По словам Илюшниковой, последние опросы Минэкономразвития РФ показывают, что "практически 50% представителей МСП [малое и среднее предпринимательство], независимо от возраста компаний и сферы деятельности, "имеют запрос на соответствующие компетенции". "Речь идет не о классическом образовании, а о скиллах в тех или иных сферах. Например, в сфере маркетинга или продвижения в социальных сетях. Поэтому и меры поддержки в том числе будут ориентированы на развитие и прокачку этих выпадающих компетенций или их замещение в государственной инфраструктуре", - заявила она.

Замминистра уточнила, что одни навыки предпринимателям дадут во время обучения, другие, - те, которые сложно сформировать на малом предприятии из-за узкой специализации, - предлагаются в виде услуг в центрах "Мой бизнес", которые есть во всех регионах РФ. "Это работы в сфере регистрации и участия в государственных торгах и закупках, размещения в маркетплейсах, а также сертификации, стандартизации и патентования. Кстати, это уже сейчас самые востребованные сервисы, их перечень будет расширяться", - добавила Илюшникова.