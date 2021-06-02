В России признали неэффективной раздачу прямых денег на открытие бизнеса
Министерство экономического развития РФ признало неэффективными механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в стране.
"Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела. Потому что желание открыть бизнес так или иначе возникает из опыта, усвоенных уроков, полученных компетенций, а когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, - это не работает", - сказала в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы министерства Татьяна Илюшникова.
По словам Илюшниковой, последние опросы Минэкономразвития РФ показывают, что "практически 50% представителей МСП [малое и среднее предпринимательство], независимо от возраста компаний и сферы деятельности, "имеют запрос на соответствующие компетенции". "Речь идет не о классическом образовании, а о скиллах в тех или иных сферах. Например, в сфере маркетинга или продвижения в социальных сетях. Поэтому и меры поддержки в том числе будут ориентированы на развитие и прокачку этих выпадающих компетенций или их замещение в государственной инфраструктуре", - заявила она.
Замминистра уточнила, что одни навыки предпринимателям дадут во время обучения, другие, - те, которые сложно сформировать на малом предприятии из-за узкой специализации, - предлагаются в виде услуг в центрах "Мой бизнес", которые есть во всех регионах РФ. "Это работы в сфере регистрации и участия в государственных торгах и закупках, размещения в маркетплейсах, а также сертификации, стандартизации и патентования. Кстати, это уже сейчас самые востребованные сервисы, их перечень будет расширяться", - добавила Илюшникова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наверное, откатов мало давали.
Ещё недавно рыночники орали не мешайте им делать дела,и оне невидимой рукой сделают всем красиво и изобильно...а,тута ночные сторожа деньги из карманов налогоплательщиков раздают на дела,причем по ходу без гарантий и ответственности как тех кто раздает не свое как и тех кто пускает их в дело рискуя чужим .А,на дело биржевых спекуляций какими деривативами ,договорами пари интересно тоже давали и,что ?!Слава щедрому электорату -без лоха,и жизнь плоха.
Что что..в душноскрепной великой энергетической диржаве госдеповская мова ,это лучший мировой опыт..чем северный хуцпанат ,хуже окраинского?
146%лохтората за .. Только , гадящие вечно на святыни рыночных отношений кощунцы не довольны таким прекрасным публичным пирастическим актом класса патрициев ..тысячелетние ценности должны стоить дорого а,как иначе налогоплательщик не настолько богат и,чтобы покупать дешевые вещи..
Ну зачем вы так эмоционально описали "экономический путинизм".
За то строители блатного феодализма неплохо оттянулись, отдохнули в VIP отелях и на фуршетах. За наш счёт конечно.