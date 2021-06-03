Дерипаска предрёк России 10 лет стабильности после «самоподрыва оппозиции»
Миллиардер Олег Дерипаска предсказал России десять лет стабильности. Её, по мнению бизнесмена, обеспечат стране «самоподрыв оппозиции», новая Конституция и ожидаемый профицит бюджета. Но главной движущей силой позитивного развития должны стать предприниматели — без них, уверен Дерипаска, бедность победить не удастся.
Своими соображениями об экономическом будущем России совладелец En+ и «Русала» поделился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Нам, я считаю, опять крупно повезло, мы попали в эту нишу, когда следующие три года у бюджета будет достаточно много доходов, такой тотальный серьезный профицит. Внешнеполитическая обстановка — она улучшится не потому, что мы что-то сделали, — сложились так обстоятельства здесь. Люди более заняты Китаем и всеми остальными проблемами после пандемии», — цитирует бизнесмена издание «Секрет фирмы».
По его словам, в ближайшие десять лет Россия может рассчитывать на стабильность. Её, по мнению Дерипаски, обеспечил «самоподрыв оппозиции», который дал «опытным людям» время и ресурсы, чтобы «заняться делом».
«Оппозиция попыталась консолидироваться. И это важно — иметь альтернативное мнение, если бы у нас было одно мнение Центрального банка, мы бы, наверное, многие вещи не смогли бы сделать. <…> Но надо признать свершившийся факт — она попыталась, вышла вперед, самоподорвала себя, сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе можно заняться делом. То есть вот есть десять лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть. Я глубоко уверен, что двигателем перемен должны быть предприниматели», — подчеркнул миллиардер.
Дерипаска допустил, что какие-то ресурсы государство может поделить «лучше и честнее». Однако никакие «прокуроры и следователи» не смогут победить бедность — «это фундаментальная вещь», объяснил бизнесмен.
В своём выступлении Дерипаска указал, что государство должно создать для предпринимателей условия, чтобы они смогли «победить бедность» и «обеспечить новый общественный договор». Это, в свою очередь, «дёрнет» рынок квалифицированного труда. Но для того, чтобы такой сценарий стал возможным, нужны возможности для экономического роста, особенно в регионах, признал Дерипаска.
«Иначе все страдания с Конституцией и санкциями просто не имели смысла. Мы должны создать общество среднего достатка, причем для всех, иначе эти десять лет будут в этом плане потеряны так же, как и последние двадцать», — допустил миллиардер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
20 лет не потеряны. Тогда оборона была раздавлена, солдаты голодали, некоторые военные чины дотаскивали что то со складов..
Сейчас оборона есть. Неплохо развилась транспортная инфраструктура.
Конечно, были и потери, одновременно с этим потеряны многие советские заводы. А заводы, доставшиеся Дерипаске, теперь больше американские, чем отечественные.
----
Чего сейчас хочет Дерипаска, говоря о промышленниках, которые куда-то там нас выведут? Видимо, он о том, что надо ему, Дерипаске помочь, и это каким-то чудом "дернет" технологический уровень и поможет создать новые рабочие места с высококвалифицированным тудом.
Места то такие нам нужны, но почему это вдруг решат сырьевики?
А, может быть, с этим гораздо лучше справятся те, кто выпускает сложные изделия?
Вот где такие кадры работают, не в военной ли промышленности? То есть в хозяйства Чемизова, так? Вот им и поручить открывать побольше колледжей и прочих ПТУ при своих организациях.. А также пусть набирают больше инженеров и доводят их до хорошего уровня... А также побольше выпускают высокачественной, но гражданской продукции.. Приборов точно, не хватает..
По крайней мере, хоть видно будет рост квалификации..
----
И, конечно, про 10 лет возможного безделия от полного спокойствия, это чушь... И это еще мягко говоря..
Можно подумать, все проблемы решены.. А отечественное семеноводство где? В Караганде? :) да и микроэлектронику что, уже восстановили?
Про потерянные 20 лет,для страны - это Дерипаска правду сказал.
Но, с трудом верится что и следующие 10 лет, будут не потреянными, и что-то изменится.
Только не понятно про оппозицию, что мешала кто они?
Да-а-а-а-....
Так нас ещё не обманывали)))))
И что это было?
Еще 10 лет стабильного дна. Боливар этого не вынесет.