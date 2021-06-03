Дерипаска предрёк России 10 лет стабильности после «самоподрыва оппозиции»

22:45 3.06.2021

Миллиардер Олег Дерипаска предсказал России десять лет стабильности. Её, по мнению бизнесмена, обеспечат стране «самоподрыв оппозиции», новая Конституция и ожидаемый профицит бюджета. Но главной движущей силой позитивного развития должны стать предприниматели — без них, уверен Дерипаска, бедность победить не удастся.

Своими соображениями об экономическом будущем России совладелец En+ и «Русала» поделился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нам, я считаю, опять крупно повезло, мы попали в эту нишу, когда следующие три года у бюджета будет достаточно много доходов, такой тотальный серьезный профицит. Внешнеполитическая обстановка — она улучшится не потому, что мы что-то сделали, — сложились так обстоятельства здесь. Люди более заняты Китаем и всеми остальными проблемами после пандемии», — цитирует бизнесмена издание «Секрет фирмы».

По его словам, в ближайшие десять лет Россия может рассчитывать на стабильность. Её, по мнению Дерипаски, обеспечил «самоподрыв оппозиции», который дал «опытным людям» время и ресурсы, чтобы «заняться делом».

«Оппозиция попыталась консолидироваться. И это важно — иметь альтернативное мнение, если бы у нас было одно мнение Центрального банка, мы бы, наверное, многие вещи не смогли бы сделать. <…> Но надо признать свершившийся факт — она попыталась, вышла вперед, самоподорвала себя, сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе можно заняться делом. То есть вот есть десять лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть. Я глубоко уверен, что двигателем перемен должны быть предприниматели», — подчеркнул миллиардер.

Дерипаска допустил, что какие-то ресурсы государство может поделить «лучше и честнее». Однако никакие «прокуроры и следователи» не смогут победить бедность — «это фундаментальная вещь», объяснил бизнесмен.

В своём выступлении Дерипаска указал, что государство должно создать для предпринимателей условия, чтобы они смогли «победить бедность» и «обеспечить новый общественный договор». Это, в свою очередь, «дёрнет» рынок квалифицированного труда. Но для того, чтобы такой сценарий стал возможным, нужны возможности для экономического роста, особенно в регионах, признал Дерипаска.

«Иначе все страдания с Конституцией и санкциями просто не имели смысла. Мы должны создать общество среднего достатка, причем для всех, иначе эти десять лет будут в этом плане потеряны так же, как и последние двадцать», — допустил миллиардер.