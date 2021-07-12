Евросоюз продлил санкции против РФ еще на полгода

Главы МИД стран ЕС объявили о продлении еще на полгода секторальные экономические санкции против России, пишет "Интерфакс" говорится в заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Отмечается, что данное решение стало следствием оценки состояния выполнения Минских соглашений на встрече 24-25 июня 2021 года. Таким образом ограничительные меры продлены до 31 января 2022 года. 

Экономические санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода, начиная с 31 июля 2014 года. Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.07.2021, 18:13
    Гость: Живу в Германии

    Поверь зимы бывают будь будь, так что местные воют. Для них и минус пять много.Не веришь так найди кто на Bayern они тебе расскажут.

  4. 12.07.2021, 17:02
    Гость: "Гаранту" головой кумекать нужно было:

    Оттяпывая Крым, не рыть себе могилу!
    С Донбассом удалось подарок заглотить,
    Так хоть добычу бы изволил оплатить!

  5. 12.07.2021, 16:51
    Гость: Серый

    Понятно, что про методичку, вкручивание в уши и платного патриотизма возражений не поступило. Ожидаемо.

Все комментарии (16)
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