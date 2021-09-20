Россиянам без суда спишут 1,6 млрд рублей долгов

09:01 20.09.2021

Россиянам будут списаны долги в общей сложности на 1,6 млрд рублей в рамках механизма внесудебного банкротства, пишет газета "Известия" со ссылкой на слова замглавы Минэкономразвития (МЭР) Ильи Торосова.

По его словам, за первый год реализации упрощенной процедуры было получено 12 тысяч обращений. По 5 тысячам из них была инициирована процедура внесудебного банкротства, полностью процедура завершена в отношении 2,5 тысячи граждан. Что касается остальных, то в отношении них еще не истек полугодовой срок, после которого заявителя избавят от долгов.

"Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет", - констатировал Торосов.

Он также добавил, что сейчас ведется работа над усовершенствованием данного механизма, в частности, над подачей заявки через портал "Госуслуги".

Институт банкротства граждан, согласно которому каждый гражданин в случае своей неплатежеспособности вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом заработал в России с 1 июля 2015 года.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон, определяющий порядок процедуры внесудебного (в заявительном порядке через МФЦ) бесплатного банкротства гражданина. Такой процедурой граждане могут воспользоваться в случае, если их долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или судебные приставы ранее не нашли имущество (в том числе доходы) должника и, вследствие этого, вернули исполнительный лист взыскателю (кредитору).

Срок проведения процедуры внесудебного банкротства составляет шесть месяцев.