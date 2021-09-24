Москва заняла 50-е место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

Москва оказалась на 50-й строчке рейтинга крупнейших финансовых центров мира по версии финансовой кончалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., пишет "Интерфакс".

Лидерство в рейтинге удерживает Нью-Йорк. За ним следуют Лондон и Гонконг. Замыкают пятерку крупнейших финансовых центров мира Сингапур и Сан-Франциско. 

В топ-10 вошли Шанхай, Лос-Анджелес, Пекин, Токио, Париж. 

Москва в этом году поднялась на семь позиций. А вот Санкт-Петербург опустился на 22 строчки рейтинга и занимает 110-е место. 

Казахский Нур-Султан поднялся на три строчки - до 75-го места, Алма-Ата - на восемнадцать и теперь находится на 83-м месте. Баку прибавил две позиции и достиг 105-го места.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 30-м по счету). В этот раз в него вошли 116 городов: по сравнению с весенним списком добавились Кигали (столица Руанды) и Лагос (столица Нигерии). Последний рейтинг был составлен на основе опроса свыше 12,86 тыс. респондентов.

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