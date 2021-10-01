Сбербанк начал выдавать кредиты через банкоматы?

11:18 1.10.2021

Сбербанк запустил по всей стране возможность оформить потребкредит без обеспечения через банкомат. Об этом заявили в пресс-службе банка. Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном, говорится в релизе кредитного учреждения.

Чтобы получить кредит, клиенту нужно авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем нужно указать необходимую сумму и срок кредита, проверить корректность паспортных данных и адреса, ввести номер телефона и изучить предварительные условия займа. Для подтверждения заявки следует ввести ПИН-код карты, после этого запрос отправится на рассмотрение.

«Процедура оформления кредита максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живет вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов», — сообщил зампредседателя правления Сбербанка Сергей Мальцев.

Отмечается, что при одобрении заявки кредит можно получить в течение 30 дней. Его минимальная сумма составляет 30 000 руб., а максимальная — 3 млн руб. При этом для зарплатных клиентов Сбербанка лимит выше — 5 млн руб.

1 октября Сбербанк также увеличил ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. Кроме того, выросли ставки на рефинансирование жилищных кредитов. Теперь стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке выросла на 0,4 процентного пункта, до 8,4% годовых. Ставка по ипотечным кредитам для молодых семей на жилье на вторичном рынке увеличилась до 8,1%, ставка для остальных заемщиков — до 8,5%.