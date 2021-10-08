Микрофинансовые компании решили выйти на рынок кредитных карт

16:30 8.10.2021

Микрофинансовые организации хотят получить возможность выдавать гражданам кредитные карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на стратегию крупнейшего объединения МФО - саморегулируемой организации «МиР».

Согласно документу, предлагается создать в России новую форму организаций - такие компании должны будут занять промежуточное место между микрофинансовыми компаниями (МФК) и банками с базовой лицензией.

К таким компания предлагается применять более высокие требования по капиталу, чем к МФО, но при этом они смогут выдавать кредитные карты наравне с банками.

В настоящее время подобное невозможно из-за законодательных ограничений - микрофинансисты могут предлагать только займы.

РБК напоминает, что с 2016 года микрофинансовые организации делятся на две группы - небольшие микрокредитные компании (МКК) и МФК, имеющие право привлекать инвестиции от физических лиц, помимо учредителей, на сумму от 1,5 млн рублей. Минимальные требования к капиталу МФК - 70 млн руб.

Новый класс компаний, предположительно, должен будет иметь капитал от 150 млн рублей (в два раза меньше, чем банки с базовой лицензией). При этом открывать клиентам текущие счета и вклады данные компании не смогут.