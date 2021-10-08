Микрофинансовые компании решили выйти на рынок кредитных карт
Микрофинансовые организации хотят получить возможность выдавать гражданам кредитные карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на стратегию крупнейшего объединения МФО - саморегулируемой организации «МиР».
Согласно документу, предлагается создать в России новую форму организаций - такие компании должны будут занять промежуточное место между микрофинансовыми компаниями (МФК) и банками с базовой лицензией.
К таким компания предлагается применять более высокие требования по капиталу, чем к МФО, но при этом они смогут выдавать кредитные карты наравне с банками.
В настоящее время подобное невозможно из-за законодательных ограничений - микрофинансисты могут предлагать только займы.
РБК напоминает, что с 2016 года микрофинансовые организации делятся на две группы - небольшие микрокредитные компании (МКК) и МФК, имеющие право привлекать инвестиции от физических лиц, помимо учредителей, на сумму от 1,5 млн рублей. Минимальные требования к капиталу МФК - 70 млн руб.
Новый класс компаний, предположительно, должен будет иметь капитал от 150 млн рублей (в два раза меньше, чем банки с базовой лицензией). При этом открывать клиентам текущие счета и вклады данные компании не смогут.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теперь Раскольниковы подадутся в хакеры
Микрофинансовые организации. Называйте все своими именами. Бандиты и вымогатели, которые предлагают гражданам займы под кабальные условия. И не надо говорить о том, что всегда можно отказаться. В некоторых регионах зарплаты такие маленькие, что до следующей можно и не дотянуть. Вот и вынуждены люди на такие кабальные условия соглашаться. И происходит все это с подачи государства и ЦБ РФ, который микрофинансовые организации контролирует.
а вы что, думаете, что хоть одна сверхприбыльная область может быть без крышивания госчиновников?
Лучше их сжечь напалмом?
Давно пора. Очень не хватало.