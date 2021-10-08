Минэкономразвития назвало товары с максимальным ценовым ростом к концу года

К концу 2021 года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

По прогнозам ведомства, инфляция в секторе непродовольственных товаров составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года. В среднем за год она составит 6,8%. В эту группу входят бензин, стройматериалы, табачные изделия, автомобили, ткани.

На втором месте по ожидаемому подорожанию будут продовольственные товары (без учета овощей и фруктов). В ведомстве рассчитывают, что цены на продукты к концу года увеличатся на 6,6% по сравнению с декабрем 2020. В среднем за год подорожание будет еще более сильным - на 7%. Минэкономразвития ожидает, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.

Самый скромный ценовой рост будет наблюдаться у тарифов по ЖКХ - на 3,8%.

По мнению экспертов, опрошенных изданием,  властям стоит сконцентрироваться на борьбе с монополиями и адресной помощи малоимущим.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.10.2021, 15:00
    Гость: Киноклассика на все времена

    "- А правительство на другой планете живет, родной." (С) "Кин-дза-дза".

  3. 08.10.2021, 13:56
    Гость: Кстати...

    - Вчера, 7 октября, праздновал свой день рождения президент России - Владимир Владимирович Путин.
    Ему исполнилось 69 лет. Что бы вы ему пожелали?
    - Пенсию как у моей бабушки!

  5. 08.10.2021, 13:05
    Гость: Русский

    Интересно, а что минэкономразвития еще делает кроме прогнозов, ожиданий и вранья? За что они получают сумасшедшие по меркам обычного россиянина зарплаты?

Все комментарии (10)
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