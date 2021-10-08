Минэкономразвития назвало товары с максимальным ценовым ростом к концу года

08:15 8.10.2021

К концу 2021 года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

По прогнозам ведомства, инфляция в секторе непродовольственных товаров составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года. В среднем за год она составит 6,8%. В эту группу входят бензин, стройматериалы, табачные изделия, автомобили, ткани.

На втором месте по ожидаемому подорожанию будут продовольственные товары (без учета овощей и фруктов). В ведомстве рассчитывают, что цены на продукты к концу года увеличатся на 6,6% по сравнению с декабрем 2020. В среднем за год подорожание будет еще более сильным - на 7%. Минэкономразвития ожидает, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.

Самый скромный ценовой рост будет наблюдаться у тарифов по ЖКХ - на 3,8%.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, властям стоит сконцентрироваться на борьбе с монополиями и адресной помощи малоимущим.