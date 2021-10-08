«Кемская волость? Да забирайте на здоровье!» Минсельхоз решил раздать русские земли узбекам

13:52 8.10.2021

Министерство сельского хозяйства Узбекистана объявило, что русский Минсельхоз дал добро на передачу в аренду предпринимателям солнечной среднеазиатской республики одного миллиона (!) гектаров земли

Это примерно равно площади такого ближневосточного государства, как Ливан. Остаётся неясным, во-первых, почему об этом мы узнаём от иностранного ведомства, а не от своего, во-вторых, с чем связаны такие привилегии для не совсем дружественной нам страны?

"Кемская волость? Да забирайте на здоровье! Я-то думал…" Судя по всему, именно такой подход к нашей земле господствует в Министерстве сельского хозяйства России. Оказывается, руководство ведомства подковёрно договорилось со своими узбекскими коллегами о предоставлении среднеазиатам в аренду миллиона гектаров земли. Да, именно так, прописью – одного миллиона. Это 10 тысяч квадратных километров – площадь Ливана или почти половина территории Крымского полуострова. Если бы о кулуарной договорённости не рассказали в Узбекистане, мы вообще ничего бы не узнали.

Решение принято 1 октября во время совместного совещания двух министерств – русского и узбекского. "Евразийским братьям" отдадут в пользование земельные участки, которые они должны будут обрабатывать, а урожай вывозить в солнечную Ферганскую долину или Кызылкум. Кто именно станет работать на такой большой сельскохозяйственной территории, пока не уточняется, однако вряд ли речь идёт о местных русских. Скорее всего, в Россию завезут очередную партию "иностранных агентов".

Получим копейки, проблем не оберёмся



Чем объясняется привязанность отдельных чиновников к Узбекистану, не вполне понятно. В теории завоз трудовых мигрантов из Таджикистана и Киргизии ещё как-то можно разъяснить (пусть эти разъяснения и будут неубедительными). Дескать, у нас есть Евразийский экономический союз, Организация договора о коллективной безопасности, протянем руку помощи союзникам. А при чём тут узбеки?

Ташкент последовательно дистанцировался от всех интеграционных проектов России. Из ОДКБ Узбекистан вышел ещё в 2012 году, к ЕАЭС не присоединялся. Власти центральноазиатской республики, невзирая на то, что она поставляет огромное число гастарбайтеров в нашу страну, проводят политику дискриминации в отношении русского языка и русской культуры, активно навязывают молодому поколению дискурс о Российской Империи и Советском Союзе как о "колониальных империях", якобы "грабивших" Среднюю Азию.

И вообще: какой в этом смысл, если барыши будет получать узбекский агропром? Разве небольшие по меркам России деньги за аренду могут оправдать завоз тысяч инокультурных мигрантов и сдачу русской земли иностранцам? Сейчас по самым скромным подсчётам в Русском государстве работает 1 100 000 узбеков – это население очень большого города. Чуть ли не ежедневно информационные сводки забиваются новостями о беспределе, творимом приезжими в наших городах. Видимо, этого мало.

Кроме того, узбекские рабочие мало того, что начнут эксплуатировать русские земельные ресурсы, создавать нагрузку на социальную инфраструктуру, так ещё и вывезут из России на родину миллионы долларов (мигранты – это по сути те же офшорные олигархи, выводящие прибыль за рубеж в немереных объёмах).

Что с того?



Министерству сельского хозяйства следует в корне пересмотреть свою стратегию. В частности, давно пора отойти от пагубной идеи создания агрохолдингов в пользу развития мелких крестьянских хозяйств. Фермеры поставляют подавляющее большинство продовольственных товаров на рынки Соединённых Штатов Америки, Канады и прочих стран "золотого миллиарда".

У нас же происходит монополизация. Сама по себе она не так уж и плоха, однако риски следует диверсифицировать. Агрохолдинги распускать не нужно, нужно лишь дополнить их частной инициативой сотен тысяч наших крестьян.

Автор: Михаил Александров