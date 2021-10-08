«Кемская волость? Да забирайте на здоровье!» Минсельхоз решил раздать русские земли узбекам
Это примерно равно площади такого ближневосточного государства, как Ливан. Остаётся неясным, во-первых, почему об этом мы узнаём от иностранного ведомства, а не от своего, во-вторых, с чем связаны такие привилегии для не совсем дружественной нам страны?
"Кемская волость? Да забирайте на здоровье! Я-то думал…" Судя по всему, именно такой подход к нашей земле господствует в Министерстве сельского хозяйства России. Оказывается, руководство ведомства подковёрно договорилось со своими узбекскими коллегами о предоставлении среднеазиатам в аренду миллиона гектаров земли. Да, именно так, прописью – одного миллиона. Это 10 тысяч квадратных километров – площадь Ливана или почти половина территории Крымского полуострова. Если бы о кулуарной договорённости не рассказали в Узбекистане, мы вообще ничего бы не узнали.
Решение принято 1 октября во время совместного совещания двух министерств – русского и узбекского. "Евразийским братьям" отдадут в пользование земельные участки, которые они должны будут обрабатывать, а урожай вывозить в солнечную Ферганскую долину или Кызылкум. Кто именно станет работать на такой большой сельскохозяйственной территории, пока не уточняется, однако вряд ли речь идёт о местных русских. Скорее всего, в Россию завезут очередную партию "иностранных агентов".
Получим копейки, проблем не оберёмся
Чем объясняется привязанность отдельных чиновников к Узбекистану, не вполне понятно. В теории завоз трудовых мигрантов из Таджикистана и Киргизии ещё как-то можно разъяснить (пусть эти разъяснения и будут неубедительными). Дескать, у нас есть Евразийский экономический союз, Организация договора о коллективной безопасности, протянем руку помощи союзникам. А при чём тут узбеки?
Ташкент последовательно дистанцировался от всех интеграционных проектов России. Из ОДКБ Узбекистан вышел ещё в 2012 году, к ЕАЭС не присоединялся. Власти центральноазиатской республики, невзирая на то, что она поставляет огромное число гастарбайтеров в нашу страну, проводят политику дискриминации в отношении русского языка и русской культуры, активно навязывают молодому поколению дискурс о Российской Империи и Советском Союзе как о "колониальных империях", якобы "грабивших" Среднюю Азию.
И вообще: какой в этом смысл, если барыши будет получать узбекский агропром? Разве небольшие по меркам России деньги за аренду могут оправдать завоз тысяч инокультурных мигрантов и сдачу русской земли иностранцам? Сейчас по самым скромным подсчётам в Русском государстве работает 1 100 000 узбеков – это население очень большого города. Чуть ли не ежедневно информационные сводки забиваются новостями о беспределе, творимом приезжими в наших городах. Видимо, этого мало.
Кроме того, узбекские рабочие мало того, что начнут эксплуатировать русские земельные ресурсы, создавать нагрузку на социальную инфраструктуру, так ещё и вывезут из России на родину миллионы долларов (мигранты – это по сути те же офшорные олигархи, выводящие прибыль за рубеж в немереных объёмах).
Что с того?
Министерству сельского хозяйства следует в корне пересмотреть свою стратегию. В частности, давно пора отойти от пагубной идеи создания агрохолдингов в пользу развития мелких крестьянских хозяйств. Фермеры поставляют подавляющее большинство продовольственных товаров на рынки Соединённых Штатов Америки, Канады и прочих стран "золотого миллиарда".
У нас же происходит монополизация. Сама по себе она не так уж и плоха, однако риски следует диверсифицировать. Агрохолдинги распускать не нужно, нужно лишь дополнить их частной инициативой сотен тысяч наших крестьян.
Автор: Михаил Александров
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Если бы о кулуарной договорённости не рассказали в Узбекистане, мы вообще ничего бы не узнали."
а перед кем господа новые дворяне должны отчитываться? перед холопами?
Мы видим только кусочек айсберга от того, что новые дворяне наворотили за 20 лет. "Под водой" скрыты гигантские горы "кулуарного", эта власть как тараканы, любит сырые места и что бы от от чужих глаз по дальше. По этой причине они не могут оставить власть, любая вменяемая власть не от "новых дворян" будет просто вынуждена дистанцироваться от них, и навешать на них всех собак, иначе у них самих нечего не выйдет.
и по этой причине им нужно будет устроить транзит власти, так приемника впихнуть что бы можно было сказать" всё меняется" а по сути что бы всё осталось без изменений.
с агрополитикой тоже всё грустно.
Эта власть 20 лет гнобит частного фермера, причина проста. Агрохолдинги принадлежат большим чиновникам или их семьям и иностранцам.
А народ там просто наёмные рабочие как и везде за миску риса.
А частный фермер сам себе хозяин и кормит себя и других. Но не кормит дармоедов чиновников.
С чем эта власть категорически не согласна. глядя как зарастают поля лесом в бывших колхозах центральной России, они раздают "арктические" и дальневосточные гектары, где нет инфраструктуры, и вообще сельхоз деятельность невозможна в условиях вечной мерзлоты.
Полагаю, когда народ там всё обустроит, власть найдёт предлог что бы забрать эти участки и продать их агрохолдингам.
Покупайте землю — ведь ее уже больше никто не производит.
То, что не смогли сделать басмачи в 30-х годах в СССР сделал Минсельхоз сегодня ... Новые басмачи засели в Кремле!
нелюдь в бункере порезвилась отлично - скорее всего Узбекистан пообещал предоставить политическое убежище - когда русские эту нелюдь начнут вилами из бункера выгонять, наногений рассчитывает сбежать в Узбекистан. Кстати китайцы тоже в деле - за сибирский лес в аренду на хз сколько лет.. Может и в Китай планирует сбежать..
Это будет что-то вроде каторги для рядовых узбеков?