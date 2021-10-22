Производители колбас и сосисок предупредили о росте цен

Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов» и «Клинский», уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с конца октября — начала ноября 2021 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на ритейлеров и производителей.

По данным издания, рост цен составит от 7 до 20%. Так, на 7% может увеличиться стоимость продукции компании "Окраина", в которой отметили, что пытаются сдерживать цены, несмотря на существенный рост стоимости сырья для мясопереработки. 

В частности, говядина подорожала на 11%, курица — на 13%, свинина — на 29%. Также на стоимость готовой продукции повлияло удорожание упаковки (в среднем на 15%), моющих средств (на 35%), яичного меланжа (на 20%).

В свою очередь ритейлеры заявили, что пока рассматривают вопрос повышения цен, отметив, что могут пойти на такие меры частично, ведя переговоры с производителями. 

В Минсельхозе изданию подчеркнули, что издержки на предприятиях по производству и переработке мяса растут с 2020 года. В этом году планируется дополнительно выделить 10 млрд руб. субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов. В следующем году при распределении средств господдержки на производителей мясной продукции будет обращено особое внимание.

О дорожании говядины говорилось еще в конце прошлого года. В Национальном союзе мясопереработчиков РБК сообщали, что цены поступательно росли весь 2019 год, а в 2020 году установили рекорд. Там связывали тенденцию в том числе с удорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля. Собственное мясное производство в России пока не покрывает потребности страны, уточняли в Национальной мясной ассоциации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.10.2021, 01:31
    Гость: Wrangell

    А при чем здесь стоимость мяса? Еще лет тридцать назад владелец черкизовского колбасного завода на вопрос журналистки о процентном содержании мяса в колбасе сказал, что маса в колбасе 4%.
    Если вообще то, что перерабатывают в колбасу можно назвать мясом, а не мясными отходами.

  3. 23.10.2021, 01:19
    Гость: То есть

    те, кого по современным технологиям должны превратить в удобрения для клумб, таковыми не станут?

  4. 22.10.2021, 21:40
    Гость: Xexexe турбодизелю

    Они сами эту заразу не едят! У них специальные фермы минимум 100-200км от цивилизации, где коровы едят только местную выросшую дико траву и местную пшеницу, делают настоящий шоколад. Фермерам которые на них работают не позволяют держать дополнительно даже кур. Это таки наёмные фермеры подписавшие с договор... они себе не хотят навредить.

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