Банк России повысил базовую ставку до 7,5%

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Совет директоров Центробанка на заседании 22 октября повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п. п. — до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. В последний раз показатель был на таком уровне в конце июля 2019 г., выше 7% ставка не была с октября того же года.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — говорится в заявлении Центробанка.

Рынок ждал ужесточения денежно-кредитной политики, но не столь резкого: консенсус-прогноз Bloomberg говорил, что более 50% опрошенных экономистов прогнозировали повышение ставки на 0,25 п.п., в то время как остальные ожидали повышения на 0,5 п.п. Регулятор впервые выбрал столь нестандартный шаг для повышения — 0,75 п.п.

С начала года ключевая ставка Банка России пересматривается в сторону повышения шестой раз подряд. ЦБ не исключает, что на следующем заседании, намеченном на 17 декабря, ключевая ставка вновь будет повышена.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.10.2021, 20:04
    Гость: Ввся

    ЦБ сдерживает инфляцию а низкозарплатный бизнес под нож это корм для гастарбайтеров.а они балласт на рынке труда и только вывозят капитал и пользуются нашей социалкой.

  5. 22.10.2021, 19:12
    Гость: майк

    Стагфляция не ожидается, как сказала набиулина, а уже идет. Теоретически нужно делать больше товаров, но политики ни разу не производственники и весь колхоз переселили в города. Кто работает лупит цены и это хорошо, что не придерживает. Для сетей придерживают, больно ушлые

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