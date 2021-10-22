Банк России повысил базовую ставку до 7,5%
Совет директоров Центробанка на заседании 22 октября повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п. п. — до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. В последний раз показатель был на таком уровне в конце июля 2019 г., выше 7% ставка не была с октября того же года.
«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — говорится в заявлении Центробанка.
Рынок ждал ужесточения денежно-кредитной политики, но не столь резкого: консенсус-прогноз Bloomberg говорил, что более 50% опрошенных экономистов прогнозировали повышение ставки на 0,25 п.п., в то время как остальные ожидали повышения на 0,5 п.п. Регулятор впервые выбрал столь нестандартный шаг для повышения — 0,75 п.п.
С начала года ключевая ставка Банка России пересматривается в сторону повышения шестой раз подряд. ЦБ не исключает, что на следующем заседании, намеченном на 17 декабря, ключевая ставка вновь будет повышена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
на эту сволочь ИВСа, они бы давно уже
отдыхали в деревянном макинтоше.
Банкир?
К стенке!
Впрочем
это не мешает уволить Собяшку...
ЦБ сдерживает инфляцию а низкозарплатный бизнес под нож это корм для гастарбайтеров.а они балласт на рынке труда и только вывозят капитал и пользуются нашей социалкой.
так сразу после гаранта.
Стагфляция не ожидается, как сказала набиулина, а уже идет. Теоретически нужно делать больше товаров, но политики ни разу не производственники и весь колхоз переселили в города. Кто работает лупит цены и это хорошо, что не придерживает. Для сетей придерживают, больно ушлые