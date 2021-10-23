Поставки газа в Молдавию могут полностью остановиться после 1 ноября

12:19 23.10.2021

Россия и Молдавия на переговорах в Москве не смогли согласовать условия нового контракта на поставку газа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около $700 млн (без учета Приднестровья). Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, поставки газа в Молдавию после 1 ноября оказались под угрозой.

Молдавия и "Газпром" не могут договориться о цене на газ. Кишинев параллельно ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами. Киев уже пообещал помочь Молдавии с газом - в долг.

22 октября в Молдавии был введен на месяц режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса.