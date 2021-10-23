Поставки газа в Молдавию могут полностью остановиться после 1 ноября
Россия и Молдавия на переговорах в Москве не смогли согласовать условия нового контракта на поставку газа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
"Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около $700 млн (без учета Приднестровья). Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, поставки газа в Молдавию после 1 ноября оказались под угрозой.
Молдавия и "Газпром" не могут договориться о цене на газ. Кишинев параллельно ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами. Киев уже пообещал помочь Молдавии с газом - в долг.
22 октября в Молдавии был введен на месяц режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При минус 3 обморожение тоже получают. Панимаешшш?
Непонятно, кому: в Молдове был холод, и не раз, но никогда не было голода.
Интересно, а что такого уж кардинального должно случится за пару месяцев, чтобы Молдова отдала долг Киеву, которому газа и так не хватит. Нет, ну оно конечно же намечается "большой песец" в скором времени. Но зачем же настолько приближать этот день, товарищи клоуны. Да мне в принципе не жалко - я только за. Как говорится, а нам, котам, все равно. Мне только бы интернет не отключали - а с остальным я думаю как-то сама справлюсь. Слава Богу, дров на эту зиму должно хватить - в случае чего. Мне просто интересно - это уже истерика или надежда на чудо. Если второе - то спешу вас расстроить, товарищи клоуны. Чудо вряд ли случится. Поскольку если я правильно поняла суть предсказания, то сначала должен быть холод, а затем уже голод. Да, представьте себе - иногда я даже вижу будущее, хоть и во сне. Но это пока - я же все-таки росту. В отличие от вас, клоунов...
Не иначе как чачу гнали, иначе откуда такие расходы
Как-же так вышло что Молдова задолжала Газпрому $700 миллионов с пророссийским Додоном?????