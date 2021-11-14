Криптовалюта: коротко о главном

18:52 14.11.2021

Интернет-ресурсы заполонили весь мир.

Новые технологии меняют не только условия работы, человеческую коммуникацию, но и способ оплаты. С недавнего времени стала особо популярной платежная система – криптовалюта. В этой статье мы разберемся, что она из себя представляет.

Что такое криптовалюта?

Слово «биткойн», скорее всего, слышал каждый, ведь это первая криптовалюта, ставшая потом мировым мейнстримом. Но зацикливаться на нем не нужно, ведь на данный момент, существует более двух тысяч криптовалют, при этом, ежегодно изобретается ее все больше и больше. Как показывают многочисленные исследования, многие сталкивались с этим понятием, но до сих пор не понимают, что это такое.

Под криптовалютой подразумевается платежная система, имеющая цифровой вид. При этом, она абсолютно не сотрудничает с банками в целях проверки транзакций. Эта система – одноранговая, и благодаря этому, люди могут в любом месте отправить или получить платежную операцию. Криптовалюта сама по себе не существует в физическом виде, она представляет собой цифровые записи в базе данных, описывающей определенные транзакции. Местом хранения криптовалюты являются пользовательские цифровые кошельки. Так же необходимо сказать про обменники, которые специализируются на услуге по обмену денежных средств разных платежных систем. Лучшие обменники криптовалют дают возможность пользователю произвести операции на выгодных условиях, не теряя процентов с обмена.

Особенности криптовалюты

1. Название «криптовалюта» возникло по следующей причине: чтобы проверить транзацию, необходимо применить шифрование – используется расширенное кодирование в целях повышения безопасности платежных операций;

2. Криптовалютный кошелек достаточно сложно взломать, так как при создании «крипты» используется технология блокчейн, описывающая любую транзакцию в конкретный блок и отметку времени.

3. Криптовалютная транзакция подразумевает использование двухфакторной аутентификации.

4. Криптовалютные операции отличаются повышенной скоростью.

5. Гарантия полной анонимности. Как показывает практика, банки пристально следят за транзакциями и могут предоставлять данные по операциям третьему лицу. Однако, при криптовалютных переводах, тяжело отследить отправителя, так как для того, чтобы оформить кошелек, не нужны личные данные.



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