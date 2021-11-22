Россия сняла ограничения на поставки помидоров из Азербайджана

Россия снимает введенные год назад ограничения на поставки продуктов растительного происхождения из Азербайджана, заявил глава Агентства пищевой безопасности (АПБ) республики Гошгар Тахмазли. По его словам, разрешения на экспорт томатов Россельхознадзор начнет выдавать уже с 1 декабря.

«Препятствия на пути экспорта растительной продукции в Россию сняты. Согласно соглашению, видеомониторинги, проводимые Россией с целью получения разрешений на экспорт для производителей томатов, приостанавливаются»,— цитирует Тахмазли «Коммерсант»

В декабре 2020 года Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из ряда регионов Армении, Узбекистана и Турции, а также ограничил импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за найденных в продукции этих стран вирусах.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2021, 00:56
    Гость: Жека

    Закрыть рынки Садовод и Фудсити. Выслать всех цветных воров в законе. Сложно? 3 недели, с учетом выселения резиновых квартир

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Анна Попова
Попова призвала срочно привить от гриппа всех переболевших ковидом
Депутат Госдумы Валерий Рашкин сознался в убийстве лося
Российские силовики начали громить этнические ОПГ
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Кремль ответил на резолюцию США о непризнании Путина президентом России
Избранное
Приложение «Оштрафуй правительство»
Убит один из руководителей израильской разведки, руководивший ликвидацией иранского физика-ядерщика
Черные мифы и историческая правда о начале Великой Отечественной войны
Майданы - главный враг демократии
За парту со «Спутником»? Депздрав Москвы заставляет врачей ставить эксперимент над школьниками
Алиса Nova «Аэропорты»
«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»
Угревая сыпь у подростков
Эстонская разведка занялась «туризмом» в Россию
Игорь Растеряев передумал петь о Владимире Путине
«События в США в 60-е годы 19 века и события в СССР в конце 80-х годов 20 века очень похожи. И там, и там – кризис целостности»