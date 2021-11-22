Россия сняла ограничения на поставки помидоров из Азербайджана

19:03 22.11.2021

Россия снимает введенные год назад ограничения на поставки продуктов растительного происхождения из Азербайджана, заявил глава Агентства пищевой безопасности (АПБ) республики Гошгар Тахмазли. По его словам, разрешения на экспорт томатов Россельхознадзор начнет выдавать уже с 1 декабря.

«Препятствия на пути экспорта растительной продукции в Россию сняты. Согласно соглашению, видеомониторинги, проводимые Россией с целью получения разрешений на экспорт для производителей томатов, приостанавливаются»,— цитирует Тахмазли «Коммерсант».

В декабре 2020 года Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из ряда регионов Армении, Узбекистана и Турции, а также ограничил импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за найденных в продукции этих стран вирусах.