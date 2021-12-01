Состояние богатейших россиян с января выросло на 38 млрд долларов

16:15 1.12.2021

Совокупное состояние самых богатых людей России с января увеличилось почти на 38 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При этом отмечается, что месяцем ранее данный показатель составлял 65,6 миллиарда - то есть за ноябрь лидеры рейтинга потеряли свыше 27 миллиардов долларов.

На первом месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который стал богаче на $6 миллиардов, состояние совладелеца «Лукойла» Вагит Алекперова увеличилось на $4,3 миллиарда, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов прибавил $4,18 миллиарда, состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $3,12 миллиарда.

Отмечается также, что ноябрьский обвал рынков привел к тому, что некоторые фигуранты списка немного обеднели. Так, Роман Абрамович потерял 691 миллион, а бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко потерял 787 миллионов.