Состояние богатейших россиян с января выросло на 38 млрд долларов

Совокупное состояние самых богатых людей России с января увеличилось почти на 38 миллиардов долларов. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При этом отмечается, что месяцем ранее данный показатель составлял 65,6 миллиарда - то есть за ноябрь лидеры рейтинга потеряли свыше 27 миллиардов долларов.

На первом месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который стал богаче на $6 миллиардов, состояние совладелеца «Лукойла» Вагит Алекперова увеличилось на $4,3 миллиарда, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов прибавил $4,18 миллиарда, состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $3,12 миллиарда.

Отмечается также, что ноябрьский обвал рынков привел к тому, что некоторые фигуранты списка немного обеднели. Так, Роман Абрамович потерял 691 миллион, а бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко потерял 787 миллионов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.12.2021, 22:05
    Гость: Евгений В

    Воспринимаю только, как очередное преступление кремля против народа России: кремль создает условия для обогащения кучки людей, которые грабят народ России в период кризиса, и увеличения уровня бедности за счет роста цен.

  3. 01.12.2021, 21:49
    Гость: IgS

    очень хорошо! что сосчитали и кто и где. теперь просто надо вежливо вернуть все награбленное в пенсионный фонд. не знаете как? подсказать?

  5. 01.12.2021, 21:27
    Гость: Радуга

    Вот интересно,а на какую реакцию народа рассчитывает автор этой статьи?
    Все уже давно знают откуда у богатейших воров-россиян миллиарды или вы предлагаете нам за них порадоваться,а может быть вы хотите,чтобы мы все вспомнили какую цену заплатил весь советский народ за ваше богатство???

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