Уровень бедности в РФ резко снизился после смены методики подсчета Росстата

11:32 5.12.2021

Росстат зафиксировал резкое снижение уровня бедности в России после смены методики подсчета и раздачи сотен миллиардов рублей накануне выборов в Госдуму.

За третий квартал находящихся за «границей бедности» стало меньше на 2,2 миллиона человек, а их общее число - 16 миллионов - стало минимальным с 2013 года, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Росстата. Относительный уровень бедности снизился на 1,5 процентного пункта, до 11% населения и также стал самым низким за последние 8 лет.

Доходы бедных пополнили предвыборные выплаты, на которые государство в августе и сентябре выделило 700 млрд рублей. Эти деньги достались пенсионерам, живущим в среднем на 16 тысяч рублей в месяц, и семьям с детьми, среди которых, согласно Росстату, 23,6% находятся за чертой бедности.

Сама «черта бедности» также сдвинулась: в течение года Росстат дважды менял методику подсчета самого чувствительного для власти показателя, снизить который вдвое поручил президент Владимир Путин.

Если в прошлом прожиточный минимум рассчитывали исходя из стоимости минимального набора товаров и услуг, то с 2021 года уровень бедности решили считать относительно - к бедным стали относить тех, чьи доходы меньшее 44% от медианного по стране.

Но в результате данные потеряли сопоставимость, и по поручению помощника президента Максима Орешкина была возвращена старая концепция, но с одним исключением - вместо того, чтобы считать реальную стоимость потребительской корзины бедных, власти просто умножают прожиточный минимум IV квартала 2020 года на уровень общей инфляции.

Эта так называемая «граница бедности» выросла на 5,6% за январь-сентябрь. При этом базовые продукты, на которых у бедных уходят почти все деньги, подорожали в разы быстрее: курятина - на 30% в годовом выражении, капуста - на 104%, гречка - на 18% и т.д. Одежда стала дороже на 15%, по подсчетам консалтинговой компании FCG.

В мае 2018 года Путин поручил снизить уровнь бедности вдвое за 6 лет - до 6,6% к 2024 году. В прошлом году на фоне пандемии эту цель признали нереализуемой и сдвинули срок ее выполнения на 2030 год.