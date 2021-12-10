Белоусов спрогнозировал новую волну инфляции из-за подорожания продуктов
Рост цен на продовольствие вызовет третью волну инфляции в 2022 году, заявил на международном экспортном форуме «Сделано в России» вице-премьер Андрей Белоусов. Он пояснил, что сейчас наблюдается вторая волна, а все они в целом — следствие макроэкономического дисбаланса из-за пандемии коронавируса.
«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием»,— приводит слова Белоусова «Коммерсант».
Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции с 30 ноября по 6 декабря до 0,07%. Минэкономики оценило годовую инфляцию в 8,28% против 8,38% неделей ранее.
ЦБ констатирует весьма ограниченный эффект от вмешательства государства в регулирование цен на их стабилизацию. В долгосрочной перспективе последствиями интервенций могут стать сокращение инвестиций, дефицит товаров и снижение конкурентоспособности на мировом рынке, считают эксперты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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не, одной дают, а десятью отбирают.
нет, большего они не могут, только внимательно следить за инфляцией и прогнозировать ее.
А кроме прогнозов первый вице-премьер что-нить еще может ?
К примеру как не допустить подорожания всего возможного.
Не правительство, а дискуссионный клуб бредогенераторов.
Закон сохранения энергии или баланса. Одной рукой дают, другой отбирают.