АЗОН «Nothing Else Matters» (интернет-сингл)

Исполнитель: АЗОН, Название: «Nothing Else Matters», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Хит группы Metallica «Nothing Else Matters» в 1992 году полностью изменил все устоявшиеся представления об экстремальной музыки. Если раньше она оставалась уделом брутальных металлистов, то теперь такую музыку вдруг тоже полюбили такую музыку — главным образом, потому, что под нее можно было обниматься на школьных танцульках. В то же время, «идейные» адепты тяжелой музыки обвинили былых любимцев в «опопсении».

Сейчас во времена смешения жанров все и проще, и сложнее. Группа «АЗОН» давно рубит некий панк-метал, а теперь позволили записать гимн подлинной любви - «Nothing Else Matters». Нет, это не кавер-версия, как поначалу можно было подумать! Это именно авторская песня с женским бэк-вокалом Нюты Захаровой ненавязчивой хуковой отсылочкой к эпохальному хиту, который дал повод «АЗОНу» поговорить о настоящей любви. Возможно, герои песни познакомились в своем 1992-м на тех самых танцульках и с тех пор не расстаются. Как говорится, остальное неважно…