АЗОН «Nothing Else Matters» (интернет-сингл)

Исполнитель: АЗОН, Название: «Nothing Else Matters», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Хит группы Metallica «Nothing Else Matters» в 1992 году полностью изменил все устоявшиеся представления об экстремальной музыки. Если раньше она оставалась уделом брутальных металлистов, то теперь такую музыку вдруг тоже полюбили такую музыку — главным образом, потому, что под нее можно было обниматься на школьных танцульках. В то же время, «идейные» адепты тяжелой музыки обвинили былых любимцев в «опопсении».

Сейчас во времена смешения жанров все и проще, и сложнее. Группа «АЗОН» давно рубит некий панк-метал, а теперь позволили записать гимн подлинной любви - «Nothing Else Matters». Нет, это не кавер-версия, как поначалу можно было подумать! Это именно авторская песня с женским бэк-вокалом Нюты Захаровой ненавязчивой хуковой отсылочкой к эпохальному хиту, который дал повод «АЗОНу» поговорить о настоящей любви. Возможно, герои песни познакомились в своем 1992-м на тех самых танцульках и с тех пор не расстаются. Как говорится, остальное неважно…

Выбор читателей
В поисках лишней пехоты
В НАТО грозят жестким ответом за помощь Ирану разведданными
Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России до 6,7%
Tasnim News Agency, CC BY 4.0
Глава Пентагона заявил, что новый верховный лидер Ирана «обезображен»
Избранное
Композитор Бедетти «озвучил» портреты Гагарина и Сличенко работы Шилова
Рецензия на сериал «Женщина в состоянии развода»: уж лучше будь один, чем вместе с кем попало?
F.P.G, 28 апреля, «16 Тонн»
«Нищета партии власти: "Единая Россия" - это просто зицпредседатель Фунт, изображающий руководство»
В России поэтапно вводят платное школьное образование, не нарушая Конституцию
«Призыв чтить военные подвиги вне памяти о том, ради чего они были совершены и к чему привели в результате, вообще, довольно противоречив»
Антон Горбунов «04.04»
Кинопремьера «Оливье»: новогодняя проверка для испорченных квартирным вопросом
От расстрела в Новочеркасске до похорон Цоя. Десять главных российских премьер 2020-го
Эдда «Зеленые рукава» (интернет-сингл)
«Сообщение о создании в РФ системы исламских банков прошло не то что незамеченным, а почти без комментариев»
