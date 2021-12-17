Глава Минфина анонсировал «рывок» экономики в 2022 году
Российские власти запланировали беспрецедентные меры по стимулированию инфраструктурного развития в 2022 году, заявил глава Минфина Антон Силунов в ходе визита в Казань.
По его словам, будущий год связан с необходимостью «сделать рывок» в инфраструктуре и инвестициях, чтобы «поддержать темпы» экономического роста, пишет Finanz.ru.
«Темпы роста дают доходы населения, заработную плату работникам. Это основная цель работы любого правительства», - сказал Силуанов.
Министр дабавил, что основной задачей остается выполнение национальных целей развития. «По ним существуют нацпроекты. <...> Идет увеличение. Около 3 трлн рублей федерация направляет на национальные проекты», - отметил он.
Напомним, в федеральный бюджет-2022, принятый Госдумой и Советом Федерациии и утвержденный президентом Владимиром Путиным, власти заложили сокращение расходов по статье «национальная экономика». Они составят 3,461 трлн рублей против 3,613 трлн в текущем году (-4,2%).
Госпрограмма развития атомной энергетики сокращается на 32 млрд рублей, финансирование космической деятельности - на 40 млрд. Программа развития фармацевтической промышленности урезана вдвое (на 4,6 млрд рублей), радиоэлектронной промышленности - на треть (или 12,9 млрд рублей), судостроения для месторождений на шельфе - на 20% (или 4,4 млрд рублей).
Госпрограмма развития авиапрома схлопывается почти в 3 раза - с 113,2 до 42,3 млрд рублей, а госпрограмма «экономическое развитие и инновационная экономика» - почти в 6 раз, с 694,3 до 123,5 млрд рублей.
При этом расходы по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», напротив, станут больше на 87 млрд рублей, а по программе научно-технологического развития - на 235 млрд рублей.
Минэкономразвития закладывает в макропрогноз на ближайшие три года ускорение экономического роста до 3% каждый год. Но оптимизм чиновников не разделяет никто - ни крупные международные институты, ни инвестбанки, ни российские компании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Во- первых "рывки" и "прорывы" это очень плохо. Это стиль школьника- двоечника который ничего не учил целый год а теперь хочет за 1 день всё наверстать. Это несерьёзно. Нужны не рывки а постоянная реальная работа для подъёма экономики. Во вторых - откуда инвестиции про которые говорит силуанов? Наоборот, вложения в экономику сокращаются. Вот зачем сокращать финансирование при профиците бюджета? Это или несусветная глупость или намеренный вред.
Это с каких таких... , когда производство всех реальных источников дохода сокращается. Сколько в этом году убито ИП и заводов? Остается только скачок в сырьевом секторе (нефть, газ, лес, территория), повышенная смертность пенсионеров и налоги. Т.Е. - сырье и виртуальные деньги из воздуха. Это Байден разрешил в обмен на что?
А "рывков" было уже много, вот только реальный доход и жизненный уровень основного населения, потенциальных производителей стабильно, и с рывками, с каждым годом падает, а самодовольные властные морды все больше округляются. Все больше проявляется чванство и наглость.
рывка без прорыва...
Что призрак коммунизма, что призрак власовщины, десятилетиями про один и тот же прекрасныи завтрашнии день вещают. Причём их бренная плоть не изменилась.
Силуанов и рывок это даже не смешно