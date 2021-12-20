Центробанк назвал размер вклада для малообеспеченных

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Центробанк предлагает ограничить размер вклада для людей с низкими доходами суммой в 100 000 руб. Об этом объявил в ходе выступления в Госдуме замглавы регулятора Владимир Чистюхин.

«Мы также рассматриваем вариант специального банковского вклада, об этом мы уже в Госдуме докладывали, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 000 рублей», — заявил Чистюхин.

По задумке Центробанка, специальный депозит смогут открыть граждане, сведения о которых содержатся в единой информационной госсистеме соцобеспечения. Можно будет иметь только один спецвклад на ограниченную сумму, процентная ставка по нему будет плавающей.

Как отметил Чистюхин, ЦБ разрабатывает в общей сложности пять мер, которые создадут на финрынке «более справедливую и дружелюбную среду». В числе этих мер специальный текущий счет, привязанный к карте «Мир». На него в лимитированном объеме будут начисляться проценты чуть меньше ключевой ставки, без комиссии можно будет снять наличные и осуществляться переводы и платежи до 15 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, речь идет об утверждении постоянных кредитных каникул, чтобы заемщики могли просить банки или МФО об отсрочках по ссудам, а также об обнуление комиссий за переводы со счета на счет самому себе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 01:54
    Гость: ABCD

    В статье немного не полностью освещёно суть вопроса. Предлагают ВСЕГО ОДИН вклад в любом банке! То есть, малоимущий НЕ может физически иметь более 100тр вообще, это сумой власть ограничивает возможности малоимущих!
    Если я правильно понял предложение власти, они закрепляют статус нищего, и определяют им максимальную сумму владения финансовыми средствами. А под каким предлогом, не важно.

  2. 20.12.2021, 23:36
    Гость: Из Русской классики

    Нововведения:"чтобы заемщики могли просить банки или МФО об отсрочках по ссудам"
    Барин! Не губи! Не изволь недоимку сдирать - помрём ведь!
    Вот ведь она забота: Даруем право ПРОСИТЬ, умолять, унижаться...
    Также баре прикинули:
    Негоже холопам осуществлять переводы или платежи более 15 000р в месяц - а то иначе жирно жить будут! Того глядишь самих бар потеснят...
    И вообще:
    Прирождённый раб должен приучаться жить за пайку. "Безусловный базовый доход" - это на плесневелую краюху и супчик на водице.
    Главное чтобы никогда не смели 16 000 перевести а не 15 000.
    И чтоб случайно не накопили больше 100000 - иначе наглого холопа подачек лишить и супчик на воде - ужо более таовому наглецу не наливать!

  3. 20.12.2021, 22:50
    Гость: Тем временем

    Недра по конституции принадлежат кому?
    Народу.
    Кто этот народ, - не определено.

  4. 20.12.2021, 22:42
    Гость: Зоя

    Малообеспеченных (бедных) вообще не должно быть в богатейшей стране мира России .
    По определению.

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