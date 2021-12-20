Центробанк назвал размер вклада для малообеспеченных

15:46 20.12.2021

Центробанк предлагает ограничить размер вклада для людей с низкими доходами суммой в 100 000 руб. Об этом объявил в ходе выступления в Госдуме замглавы регулятора Владимир Чистюхин.

«Мы также рассматриваем вариант специального банковского вклада, об этом мы уже в Госдуме докладывали, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 000 рублей», — заявил Чистюхин.

По задумке Центробанка, специальный депозит смогут открыть граждане, сведения о которых содержатся в единой информационной госсистеме соцобеспечения. Можно будет иметь только один спецвклад на ограниченную сумму, процентная ставка по нему будет плавающей.

Как отметил Чистюхин, ЦБ разрабатывает в общей сложности пять мер, которые создадут на финрынке «более справедливую и дружелюбную среду». В числе этих мер специальный текущий счет, привязанный к карте «Мир». На него в лимитированном объеме будут начисляться проценты чуть меньше ключевой ставки, без комиссии можно будет снять наличные и осуществляться переводы и платежи до 15 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, речь идет об утверждении постоянных кредитных каникул, чтобы заемщики могли просить банки или МФО об отсрочках по ссудам, а также об обнуление комиссий за переводы со счета на счет самому себе.