Инфляция в России достигла максимума с 2015 года
С начала года цены в российских магазинах выросли на 8,26%, что стало максимумом с 2015 года. С 21 по 27 декабря инфляция замедлилась до 0,26%, следует из данных Росстата. По предварительным оценкам службы, итоговая инфляция за год составит 8,39%, пишет "Коммерсант".
Из продовольственных товаров сильнее всего подорожали:
- гречка — на 0,6%;
- колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука — на 0,5%;
- свинина, черный чай, сахар и рис — на 0,4%;
- макаронные изделия — на 0,3%;
- говядина, сосиски, маргарин, молоко — на 0,2%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,2%. В частности, подорожали: белокочанная капуста (на 3,2%), помидоры (на 2,6%), огурцы (на 2,5%), морковь (на 1,4%), картофель (на 1%), лук репчатый (на 0,7%) и яблоки (на 0,2%).
Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубные пасты (0,6%), спички (0,5%), зубные щетки и электропылесосы (на 0,3%). Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%.
Рост зарплат в России в реальном выражении замедлился с 2% в сентябре до 0,6% в октябре. Центробанк ожидает, что по итогам 2021 года инфляция в стране несколько превысит 8%. В правительстве считают, что инфляция является в основном импортируемой, и отчасти это «плата за открытость экономики».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ближайшие дни всегда впереди, никуда не делись.
Росстат надо разогнать или закрыть вовсе.Все знают,а главное и ОНИ тоже,что это вранье голимое и все равно публикуют официально эти "данные".
Не ваш, а НАШ !!!
Путин 18.11.2021 года во всеуслышание заявил, что пенсию на 2022 год надо повысить на коэффициент, превышающий темпы инфляции. «В ближайшие дни», говорил он, правительство примет решение. Ближайшие дни прошли, а решения нет.
Сегодняшние данные Росстата: инфляция уже 8,4 %. Гречка подорожала за год более чем вдвое. В мае стоила в Магните 36 рублей/800 грамм, сегодня стОит в том же Магните 78 рублей/800 грамм.