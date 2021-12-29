Инфляция в России достигла максимума с 2015 года

22:09 29.12.2021

С начала года цены в российских магазинах выросли на 8,26%, что стало максимумом с 2015 года. С 21 по 27 декабря инфляция замедлилась до 0,26%, следует из данных Росстата. По предварительным оценкам службы, итоговая инфляция за год составит 8,39%, пишет "Коммерсант".

Из продовольственных товаров сильнее всего подорожали:

гречка — на 0,6%;

колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука — на 0,5%;

свинина, черный чай, сахар и рис — на 0,4%;

макаронные изделия — на 0,3%;

говядина, сосиски, маргарин, молоко — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,2%. В частности, подорожали: белокочанная капуста (на 3,2%), помидоры (на 2,6%), огурцы (на 2,5%), морковь (на 1,4%), картофель (на 1%), лук репчатый (на 0,7%) и яблоки (на 0,2%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубные пасты (0,6%), спички (0,5%), зубные щетки и электропылесосы (на 0,3%). Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%.

Рост зарплат в России в реальном выражении замедлился с 2% в сентябре до 0,6% в октябре. Центробанк ожидает, что по итогам 2021 года инфляция в стране несколько превысит 8%. В правительстве считают, что инфляция является в основном импортируемой, и отчасти это «плата за открытость экономики».